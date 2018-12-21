Насолода для вух, краса для очей, прослава для Господа

А той третій празник Святе Водохрестя приніс чи привіз до Трускавця не лише помірний сніжок та легкий морозець, а ще й унікальний колектив – Національну Заслужену капелу бандуристів України імені Георгія Майбороди. Перший та наразі єдиний у місті-курорті концерт капели відбувся під час завершальної стадії зимових свят, на Йордан, в готельно-курортному комплексі «Карпати».

Національна капела бандуристів імені Майбороди – найстаріший колектив України, бо має вже 100 років. Очолює колектив Народний артист України Юрій Володимирович Курач. Капела постійно гастролює, має різноманітні програми на національно-патріотичну тематику. У Трускавці бандуристи виступили зі святковою програмою, в якій були і колядки, і щедрівки, і віншування, і патріотичні пісні, одну з яких було присвячено воїнам АТО, завдяки котрим ми могли спокійно, в затишку відсвяткувати Різдвяні свята.

Співочі колективи – не новина для Трускавця, а в час Різдва колядки лунають звідусіль і повсюдно. Проте такого виконання як це зробили бандуристи зі своїми чистими та сильними голосами, рідко коли почуєш. Мурашки по шкірі, в вухах аж дзвенить срібло голосів, а душа отримує насолоду від слухання та розуміння що ось воно, прекрасне, тут, в цьому залі. Розумієш, що найбільша привабливість Трускавця саме в тому, що тут, на курорті, можеш послухати та побачити те, чого інколи не дано і жителям столиці чи обласних центрів.

Широкі шаровари, сині жупани, звичайні та старосвітські бандури та інші музичні інструменти, злагоджені рухи пальців рук, складні пісенні композиції на кілька голосів, хорове виконання улюблених та забутих колядок і щедрівок, щирі побажання-віншування – година пролетіла дуже швидко. Зал не відпускав, кричав «Браво!», «На біс!», «Молодці!», і домігся-таки ще «Щедрика» з щебетливою ластівочкою.

Вхід на концерт був вільним, тож запрошенням скористалися не лише відпочивальники «Карпат», а й гості з інших оздоровниць та місцеві трускавчани. Залишалися вільні місця, тож направду шкода, що любителі доброго співу втратили можливість почути капелу імені Майбороди наживо. Але є надія, що бандуристи завітають до нас ще.

Ініціаторами проведення концерту в Трускавці були заступник голови Дрогобицької районної ради Володимир Стецівка та генеральний директор ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Лев Грицак. Національна капела бандуристів вже виступала в Дрогобичі, зустрічавши на залізничному вокзалі воїнів АТО після ротації, і цей виступ справив справжній фурор серед тих, хто мав можливість наживо почути виконавців. Повторимося – чисті та сильні голоси артистів справляють надзвичайно велику насолоду для слуху, тоді й колядки на прославу народженого Спасителя сприймаєш зовсім по-інакшому, замислюючись над потаємним, прихованим, глибинним змістом. А щедрівки, коріння яких сягає ще язичницьких часів, свідчать, що ми, українці – воістину древній та могутній народ, і жодна вража сила не здатна здолати нас, хоч і пробує це робити впродовж тисячоліть.

Щоб ви так чулися, як земличка в святу неділеньку – земля у траві, трава в цвіті, дерева в листі, так щоб і в вас все було гойно та щедро, – бажають віншувальники. Вишиті сорочки підперезані крайками за давнім звичаєм, жупани виблискують, а міцні та вмілі руки видобувають з бандури предивні звуки. Добре, що є такі колективи як Національна капела бандуристів – вони будять дух, возвеличують історію, запалюють любов, несуть радість, славлять Господа, дарують свято. За це їм належиться наше щире «Дякуємо!» від тих, хто був на концерті, і тих, хто не зміг побувати на ньому фізично, проте був тут з нами серцем та душею.

Володимир Ключак

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