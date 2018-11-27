Наступного тижня обговорять стан розробки та перспективи збільшення видобутку вуглеводнів на Орівсько-Уличнянському нафтогазовому родовищі

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у четвер, 27 грудня, в селі Грабовець Стрийського району департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації в межах проекту «ІПВГ – (ініціативи прозорості видобувних галузей): регіональний рівень» проведе нараду щодо стану розробки та перспективи збільшення видобутку вуглеводнів на Орівсько-Уличнянському нафтогазовому родовищі.

До участі в заході запрошують представників Стрийської, Дрогобицької та Сколівської райдержадміністрацій, голів Грабовецької ОТГ, Орівської, Доброгостівської, Верхньостинавської, Уличненської сільських рад та представників видобувного підприємства НГВУ «Бориславнафтогаз». Захід розпочнеться о 12.00 за адресою: Стрийський район, с. Грабовець, вул. Лопатинського, 121.

Метою проекту ІПВГ є створення інструментів для прозорого управління видобутком й виробництвом вуглеводневих ресурсів на місцевому рівні та налагодження продуктивної співпраці між трьома сторонами ініціативи: органами державної влади і місцевого самоврядування, суспільством та видобувними компаніями в Львівській області.

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