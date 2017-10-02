Наступного тижня почнуться виплати підвищених пенсій

Всі регіональні відділення Пенсійного фонду повністю готові розпочати виплати підвищених пенсій більш ніж 9 млн пенсіонерам

Як будуть проходити виплати

3 жовтня Верховна Рада підтримала урядову пенсійну реформу і ухвалила в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 6614. Одразу після підписання документу Президентом Пенсійний фонд розпочне виплати підвищених пенсій. Це буде наймасштабніший перерахунок пенсій за всі роки незалежності.

Необхідні для цього гроші є: протягом року у Пенсійному фонді додатково акумульовано 26 млрд.грн. Додаткові надходження забезпечені завдяки зростанню заробітної плати і детінізації зарплатних виплат. Готовий Пенсійний фонд до виплат підвищених пенсій і організаційно. Розроблено та протестоване програмне забезпечення, за допомогою якого автоматично у найближчі 2-3 дні будуть перераховані пенсії більше ніж для 9 млн. пенсіонерам.

Вже протягом доби після набрання чинності закону про пенсійну реформу органами ПФ будуть виготовлені додаткові виплатні документи по перерахованих пенсіях. Виплата пенсій у жовтні буде здійснюватися по двох відомостях. Пенсіонери, в яких дата отримання пенсій припаде на період після набрання чинності закону, одержать гроші одразу – по одній відомості пенсію у попередньому розмірі, по іншій – додатково суму перерахунку. Ті пенсіонери, які з 4 жовтня, до набрання чинності закону, вже встигнуть отримати пенсію у «старому» розмірі, одержать відповідну доплату за окремою відомістю до закінчення виплатного періоду – тобто, до 25 жовтня.

Аби проінформувати всіх пенсіонерів про розмірі їх пенсій, органи Пенсійного фонду переглянуть графіки прийому громадян, до проведення прийомів буде залучено додаткову кількість працівників, забезпечено виїзні прийоми за місцем проживання громадян. Необхідну інформацію також можна буде одержати у контакт-центрі та на веб-порталі послуг ПФ.

Як буде впроваджуватись пенсійна реформа

З 1 жовтня 2017 року всі пенсії незалежно від року призначення будуть перераховані за єдиними правилами за матеріалами пенсійних справ. При перерахунку буде використовуватись: єдиний показник середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3 764,4 грн; оновлений показник прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян на рівні 1452 грн. Всі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень пенсіонерів. Підвищення пенсій не носить інфляційний характер, тому не може призвести до підвищення цін.

Надалі всі пенсії щорічно будуть індексуватись – на 50% середньої заробітної плати і на 50% від зростання інфляції. У 2019-2020 роках для перерахунку буде братися показник середньої заробітної плати за попередній рік. З 2021 року – показник середньої заробітної плати за 3 попередні роки. Перерахунок пенсій більше не залежатиме від рішень політиків.

Посилюється роль страхового стажу для визначення права на пенсію. Пенсійний вік не підвищується: ті, хто сумлінно працював і набув необхідного страхового стажу, зможуть вийти на пенсію в 60 років. З січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати 25 і більше років страхового стажу. Людина, яка не працювала, або працювала на себе (не сплачувала страхові внески), не буде отримувати пенсію за рахунок інших і вийде на пенсію пізніше – мінімальний страховий стаж для права на пенсію залишається на рівні 15 років (при досягненні 65 років).

Ті, хто працюють в секторі неформальної зайнятості або за кордоном, можуть сплачувати внески до Пенсійного фонду самостійно або «купити» стаж за період коли такі внески не сплачувались (не більше, ніж 2 роки).

Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій; «чорнобильців» (із зниженням пенсійного віку).

Скасовується обмеження виплати пенсій для пенсіонерів, які працюють. Пенсіонер, який заробив собі пенсію, з 1 жовтня 2017 буде отримувати її в повному обсязі. Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались правом дострокового виходу на пенсію по досягненню 55 років.

Солідарна система буде позбавлена невластивих видатків. Всі невластиві видатки системи передаються до державного бюджету.

Наступним кроком буде підготовка окремого законопроекту про осучаснення пенсій військовим.

Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України:

- Ініційовану урядом пенсійну реформу підтримала рекордна кількість депутатів – 288. Хоча були і ті політики, які голосували проти перерахунку пенсій і збільшення мінімальних пенсій, проти скасування податку для працюючих пенсіонерів. Я б попросив, що всі громадяни дуже уважно подивились, хто ж все-таки голосував «за» впровадження справедливої пенсійної системи, а хто голосував «проти». Люди мають знати таких депутатів поіменно.

Зараз ми переходимо до практичного впровадження реформи – перерахунку пенсій для більше ніж 9 млн пенсіонерів. Це масштабна робота, яку нам потрібно провести в стислі терміни. Президент до понеділка підпише закон, що дасть нам можливість почати з наступного тижня виплати підвищених пенсій за жовтень. Робота має бути організована належним чином – з великою повагою до наших пенсіонерів. Органи Пенсійного фонду мають повідомити кожного про новий розмір підвищення і розмір перерахованої пенсії.

Кошти для проведення пенсійної реформи є в повному обсязі. В тому числі це кошти, які Пенсійний фонд отримав від детінізації економіки. Законодавство дозволяє місцевим органам влади контролювати питання детінізації заробітних плат. Подальша детінізація дозволить збільшити надходження до Пенсійного фонду і до місцевих бюджетів. І головне, це має захистити найманих працівників.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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