Наступного тижня у Трускавці пройде міжнародний туристичний форум

Як інформує управління туризму та курортів Львівської ОДА, 18-19 липня в Трускавці відбудеться Верхній форум в межах Міжнародного туристичного форуму «Дністер: 1362 км прибутків». Форум орієнтований на представників малого та середнього бізнесу, що будують свою справу у сфері медичного, оздоровчого, рекреаційного та спортивного туризму навколо однієї з найбільших річок України – Дністра.

Метою заходу є привернути увагу бізнесу до можливостей міжрегіональної співпраці для розвитку туристичної екосистеми у верхній частині басейну Дністра.

Форум покликаний стати майданчиком для обговорення найактуальніших і найгостріших питань щодо розвитку туристичної привабливості територій та дестинацій.

Організаторами міжнародного туристичного форуму «Дністер: 1362 км прибутків. Верхній форум» є Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Львові за підтримки Львівської облдержадміністрації, Європейського банку реконструкції та розвитку в межах ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

Детальніша програма та умови участі у форумі: https://dnister.biz.ua/

Для участі у заході необхідна попередня реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ8y2kPPzetcFNv6Tx4vAkOaPOso3PYM2wldMmDpPoKhjmiw/viewform

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