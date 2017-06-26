Також читайте

Проводимо набір молодих та енергійних працівників на вакансію: Торговий представник Місце роботи: м.Львів (а також Львівська область) Вимоги: • досвід роботи торговим представником; • водійські права категорії В.; • обов’язково наявніть власного автомобіля; • вища освіта; • дисциплінованість, відповідальність; • орієнтація на результат; • комунікабельність, наполегливість; • креативність; • бажання навчатись; • презентабельний зовнішній вигляд; [...]

Терміново продається 4-кімнатна квартира в Дрогобичі по вул. В. Великого, 23 (р-н Коновальця), 75 кв.м., 6-й поверх, євроремонт, перепланування, центральне опалення. Ціна за домовленістю. Тел. 067-770-51-31. Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Оголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)