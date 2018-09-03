Навігаційно-інформаційний бокс та буклети англійською

By  | 03.09.2018 | Filed under: Новини

Трускавецький інформаційний курортний центр працює над перекладом інформаційних буклетів англійською мовою. Про це 3 вересня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомила керівник КП «ТІКЦ» Віра Сазонова. За її словами, в цьому є потреба, адже окрім значної кількості поляків, які оздоровлюються в Трускавці, останнім часом на курорті значно побільшало і англомовних гостей.

Також Віра Сазонова поінформувала, що триває робота над розробкою теренкурів. Якщо спочатку планувалося відновити три теренкури, котрі діяли в час радянської доби, то активне обговорення теми в Фейсбуці показало, що таких маршрутів по Трускавці має бути більше.

Також на нараді про пророблену роботу доповідала начальник управління розвитку міста Наталія Скибак. Вона розповіла про участь в різноманітних конкурсних програмах та про роботу над розробкою Стратегії розвитку Трускавця. Команда управління розвитку міста готує матеріали для наповнення інформаційно-навігаційного боксу, зазначила Наталія Іванівна. Окрім того, посадовець повідомила, що 27 вересня у Трускавці відбудеться навчальний семінар в рамках ІІ конкурсу Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Також місто готується прийняти делегацію журналістів з Республіки Польща у складі 95 осіб.

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