Навколо Стебника встановлять додаткове обладнання для моніторингу ситуації

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, до вивчення та аналізу ситуації навколо Стебницького калійного родовища вирішили залучити ширше коло науковців та встановити більше обладнання, аби контролювати сейсмічну активність поблизу ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Таке рішення було ухвалено у середу, 25 квітня, під час засідання комісії ТЕБ і НС.

У межах засідання також вирішили доручити Фонду держмайна провести негайний аудит підприємства із залученням відповідних органів та зобов’язати ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» виконувати рішення комісії ТЕБ і НС щодо закачування в пустоти рудника №2 розсолів науково обґрунтованого рівня концентрації.

Окрім того, науковців хочуть залучати до контролю за рівнем концентрації таких розсолів та формування періодичних звітів щодо кількості та якості закачуваної у порожнини рудника рідини.

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