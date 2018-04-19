Не знаєте, як перекласти з російської фразу «по долинам и по взгорьям»? Одним словом – навпростець! Саме так, навпростець, стелитиметься новий гостинець до Трускавця, який розпочнуть будувати вже цього року. Дорога зводитиметься «з нуля», розпочинатиметься вона біля каплички, що при виїзді з львівської траси на магістраль Дрогобич-Трускавець, вестиме через теперішні модрицькі поля, оминатиме зону гірничого відводу рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал» та так зване «військове містечко» і виходитиме прямісінько навпроти озера між Трускавцем та Бориславом, на дорогу Трускавець-Борислав.

Нова дорога розвантажить Трускавець, через який тепер не їздитиме весь важкий транспорт по шосе Східниця-Пісочне, і стане показником того, що влада не забула за проблему провалля, котре утворилося восени минулого року.

Сьогодні, 19 квітня, на Дрогобиччині працювала робоча група з проектування цієї об’їзної дороги на Трускавець. Спочатку робоча нарада відбулася в кабінеті першого заступника голови Дрогобицької РДА Віталія Скоропада. Участь в ній взяли представники Служби автомобільних доріг області, проектної фірми ТІП “Сінк плюс” з Києва, Модрицький сільський голова Мирон Флюнт, керівники СГХП “Полімінерал”, Дрогобицького та Бориславського РЕМів, газового управління, місцевого підрозділу Укртелекому, Дрогобицького водоканалу, управління Держгеокадастру тощо. Представники Служби автомобільних доріг представили карту-схему території, через яку пролягатиме нова дорога. Відбулося узгодження деталей, обговорення та погодження карти присутніми керівниками.

А згодом учасники наради виїхали на місце майбутнього будівництва дороги. Тут, безпосередньо на місцевості, вони узгодили всі моменти щодо комунікацій, можливих труднощів, поетапно пройшлися територією.

Як зазначають представники Служби автомобільних доріг, всі документальні роботи будуть завершені в найкоротші терміни для того, щоб якнайшвидше розпочати будівельні роботи. За попередньою інформацією, питання будівництва об`їзної дороги на Трускавець особисто взяв під свій контроль голова Львівської ОДА Олег Синютка. Орієнтовно місяць часу – і має бути готовісінький проект нового шляху. Безпосередні роботи з початку прокладання гостинця таким чином могли б уже розпочатися навіть в кінці травня. Звичайно, що за літо навряд чи вдасться зробити п’ять кілометрів дороги «з нуля», проте основний об’єм робіт мав би бути зроблений до початку зими.

На теперішньому Т-перехресті біля каплички, де шляхи розходяться на Трускавець, Дрогобич та Львів, має постати кільце типу такого, як є на «Катюші» (Перехресті Героїв). Теперішню дорогу на Трускавець через Солець не перекриватимуть, а важковаговий транспорт наразі їздитиме, як і їздив – через Стебник (Колпець, або Діброва).

Скільки коштуватиме державі нова дорога до курортної столиці України – наразі не повідомляється. Представники влади та проектанта не побажали озвучити хоча б якусь цифру, і це зрозуміло – поки що проекту нема. Як кажуть старожили, плани будівництва дороги саме в цьому напрямку були ще з радянських часів, проте до їх реалізації так і не дійшло. Чи вийде зараз? Тьфу-тьфу, щоб не наврочити, то плюнемо через ліве плече, постукаємо по дереву та й подивимося на нігті. Якщо вдасться зреалізувати цей проект за два роки, то це було б дуже круто.

Звісно, як і в кожній справі, тут також є мінуси. Для прикладу, оминатимуть Трускавець автобуси «Східниця-Львів», а транзитні вантажні автомобілі не заправлятимуться на автоаправці Трускавця і не питимуть там каву. Не виключено, що планована вартість будівництва дороги може зрости – якщо виявиться, що в зоні її прокладення хтось має приватизовані земельні ділянки. Оскільки нова дорога пролягатиме неподалік утвореного 7 квітня ц.р. невеличкого провалля, то потрібні ще додаткові дослідження експертів, чи реально не утворюватимуться нові обвали землі саме в цьому напрямку, інакше тоді будівництво нової дороги було б непродуманим. Зрештою, невідомо, чи все так безпечно на відтинку траси зі Львова до Трускавця від «Катюші» до повороту в Сільці.

Але цими питаннями нехай заморочується влада та фахівці відповідних служб. Нам же випадає прекрасна нагода обнадіяти трускавчан та гостей курорту – нова дорога буде! І буде вона скоро! І їздитимуть нею до курортної столиці України найкращі відпочивальники в світі!

Володимир Ключак, використано матеріали прес-служби Дрогобицької РДА

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