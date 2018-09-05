Назначение Балабабы Гусейнага оглу Рзаева является мудрым решением президента Ильхама Алиева

By  | 05.09.2018 | Filed under: Акценти

Назначение председателем ООО «Азерэнержи» Балабабы Гусейнага оглу Рзаева является мудрым и продуманным решением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщил глава Международного альянса «-Украина» Эльмар Мамедов.

По его словам, итоги расследования июльского блэкаута со стороны госкомиссии дают основание заявлять о безответственном и халатном отношении прежнего руководства «Азерэнержи» к возложенным на них обязанностям.

- Уверен, что теперь в сфере электроснабжения страны будет иная картина. Я знаю Балабабу Гусейнага оглу Рзаева как профессионала своего дела, скромного руководителя, которого очень ценят его подчиненные. Желаю ему успехов на новой должности, – подчеркнул Эльмар Мамедов.

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