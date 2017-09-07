Не будь байдужим!

Трускавчани і надалі продовжують збирати кошти для маленької Ані Качмар, котра перебуває у варшавській клініці. Свою лепту в цю справу вносить ГО «Тверезість – вибір сильних». Не так давно було проведено футбольний турнір, всі кошти від якого пішли для потреб дівчинки. А в неділю в курортному парку з ініціативи активістів ГО «Тверезість – вибір сильних» Андрія Лепецького та Олени Поліщук стартував благодійний ярмарок.

Благодійна акція на підтримку Ані Качмар не обмежилася самим лише ярмарком. У понеділок, 11 вересня, біля музичної альтанки в час пік (18.00) пройшов виступ Народного цирку «Каскад». Глядачі, а це переважно відпочивальники, котрі йшли на бювет чи з бювету, вкидали гроші у спеціальну скриньку.

На початку концертної програми виступила Олена Поліщук, яка коротко розповіла про біду, яка спіткала дівчинку. Згодом десятирічна стебничанка Анастасія Фридрих заспівала пісню, після чого на імпровізовану «арену» у вигляді килимка перед альтанкою почали виходити циркові артисти, вихованці Миколи Добровольського. Свій клас показували Олександра Брус, Михайло Мисишин, Христина Ломакіна, Катерина Шимкова та Роман Мізунський, а ведучою заходу була Оксана Сопілка-Чіпак.

Щодня на лікування Ані Качмар потрібно 300 Євро. Прооперована 20 липня трускавчанка проходить додаткові обстеження, швидше за все, потрібно буде проводити курс хіміотерапії чи додаткові види терапії. Так що батьки будуть раді кожній гривні, яку благодійники пожертвують для порятунку Аннички.

Номери рахунків:

Мама Качмар Анна: 4149 4393 0014 6887(ПриватБанк).

Тато Руслан Качмар, номер рахунку по переказах доларів США: ‎2620 4313 9517(AvalBank- Ruslan Kachmar)

Контактні телефони: 0677921906 (тато Руслан).

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