Не дамо занепасти волонтерському рухові

Сьогодні, 1 лютого, під час засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради слово було надано відомому у Трускавці та на Дрогобиччині волонтеру, керівнику Клініки стоматології Тарасові Лужецькому. Він повідомив, що наші бійці на фронті потребували далекомір, який було відправлено, проте кошти на нього збираються ще досі. Він попросив владу посприяти, зазначивши, що щораз менше людей тепер займається волонтерством. Тарас Лужецький також нагадав, що за два місяці будемо святкувати Світле Христове Воскресіння (Пасху), тож хотілося б, аби наші воїни на передовій теж отримали великодні кошики. Волонтер сказав, що зараз ситуація із постачанням в АТО краща, ніж була в 2014 чи 2015 рр., проте ми не повинні забувати, кому завдячуємо мирним життям тут, у тилу. «Хлопці дуже тішаться, коли ми їм привозимо вареники чи домашню ковбаску», – каже Тарас Лужецький.

Гроші, продукти чи іншу допомогу українським бійцям в зоні АТО можна передавати в Клініку стоматології докторів Гуняка та Лужецького (м. Трускавець, вул. Стуса, 18), або ж через інших надійних волонтерів, зокрема тих, які вже повернулися з ротації і зараз перебувають в нашому місті.

Також читайте