Не перевелися стрільці у Трускавці

З нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисника Вітчизни у Трускавці проходили командні змагання на першість міста зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Офіційне закриття змагань та нагородження переможців мали місце 12 жовтня в Будинку учнівської творчості.

У змаганнях взяли участь команди трьох загальноосвітніх шкіл міста та команда Будинку учнівської творчості. Остання, до речі, зайняла перше місце. Переможців та всіх учасників змагань вітали міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради Роман Коваль, герой козацтва, заступник гетьмана Українського Реєстрового Козацтва, генерал козацтва Володимир Саратовський, ветеран війни в Афганістані, отаман Українського Реєстрового козацтва в місті Стебнику Сергій Терлецький.

Урочиста частина закриття командних змагань на першість міста зі стрільби з пневматичної гвинтівки тривала 40 хвилин. На сцені побували представники всіх команд. Одні за однострій обрали собі військову форму, інші – козацький стрій чи український національний одяг. Лунали патріотичні пісні і не менш патріотичні промови, було відчуття справжнього свята.

На урочистість прибули і гості зі Львова. Грамоту для стрілецького гуртка Будинку учнівської творчості від голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки вручив голова Громадської спілки «Українська народна сила» Богдан Кунда. Він же спільно з випускником військового ліцею Героїв Крут Олександром Шебеком вручив медалі Богдана Хмельницького Володимирові Саратовському, Сергієві Терлецькому та головному судді змагань Орестові Лимичу.

Володимир Ключак

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