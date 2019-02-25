Не ставаймо на ті ж граблі!

Січень 2010 року. Президентські вибори. Трускавець. Міський осередок Партії регіонів налічує заледве кілька десятків маловідомих осіб, ця партія не представлена в міській раді. Здавалося б, проукраїнське місто і вибір має бути проукраїнський.

Але який результат показує Трускавець? В другому турі президентських виборів Трускавець дає майже 10% підтримки Януковичу. Десять відсотків! Кожен десятий з тих, хто прийшов 7 лютого 2010 року на виборчі дільниці у Трускавці, проголосував за Януковича. І хоча Юлія Тимошенко набрала тоді 85,65% голосів трускавчан, але за Януковича проголосувало 1 128 трускавецьких виборців. Проти всіх – 571 голос (4,83%).

А потім пам’ятаємо що було і як було. Ґвалтування Конституції, спроби нав’язати російську мову як другу державну, узурпація влади, уряд Азірова. А ще ув’язнення Юлії Тимошенко як головного політичного опонента, згортання прав та свобод, відмова від європейського курсу та братання з Путіним. Завершилася президентура Януковича Революцією Гідності, розстрілами Небесної Сотні, втечею зека і московською окупацією частини української території.

Україна досі платить страшну ціну за помилку 2010 року. Уявімо собі, яке поважне місце в спільноті європейських держав посідала б Україна, якби тоді, дев`ять років тому, до влади прийшла Юлія Тимошенко. Можливо, тоді б до нас на заробітки їхали поляки, румуни та чехи, а не ми до них. Можливо, Україна вже була б у зоні євровалюти, або ж гривня стояла б міцно нарівні з доларом, фунтом стерлінгом чи єною. Але ми перекреслили це майбутнє, обравши зека.

На жаль, у Трускавці за Януковича голосували не лише залишки комуністів чи прихильники «русского міра». Голосували за нього і люто агітували проти Юлії Тимошенко так звані «ура-патріоти». Вони представляли нібито українські партії, хизувалися вишитими сорочками, вивішували на празники жовто-блакитні знамена на балконах чи стінах будинків, але в той же час зготували Україні війну і зубожіння. Їхній голос проти Юлії Тимошенко в 2010 році став подарунком Путіну. Їхня жовч та заклик голосувати проти всіх у другому турі президентських виборів відбилася страшною бідою, смертю тисяч в теперішній українсько-московській війні.

Не лише Трускавець недодав голосів Юлії Володимирівні. В сусідньому Дрогобичі тодішній мер Микола Гук відверто визнав, що буде голосувати проти всіх. На сайті «Трускавецький вісник» так пише про це: «Дрогобицький міський голова Микола Петрович Гук не підтримав ініціативу дрогобицьких депутатів підтримати в другому турі президентських виборів єдиного кандидата від демократичних сил Юлію Тимошенко. Він теж відмовився підтримати звернення, яке депутати ДМР прийняли і без нього. «Я підтримую Ющенка і буду голосувати проти всіх», – сказав п. Гук. Йому напевно приємніше буде бачити на посту Президента України Віктора Януковича…» (http://protruskavets.org.ua/news/010_10_7.html).

Зараз, через дев`ять років після цих фатальних виборів Україна знову може стати на ті ж граблі. З однієї сторони, є Юлія Тимошенко, котра пройшла Качанівську колонію і була головним ворогом для Януковича. З другої сторони, є колишній соратник Януковича, співзасновник Партії регіонів і міністр економіки в уряді Азарова. Є ще клоуни і клони-однофамільці, олігархи і недобитки з Партії регіонів, є і підставні качки, тобто технічні кандидати.

Народе український, маєш їх аж 39. Шановні трускавчани, це не вибори, це Великий Вибір. Від всіх нас залежить, чи станемо на граблі 2010 року і оберемо, а потім жалкуватимемо, каятимемося і проливатиметься кров наших дітей та онуків, а чи помолимося і поставимо галочку у виборчому бюлетені на властивому місці.

Володимир Ключак

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