Не випробовуйте нерви трускавецької громади, власники ПАТ і керівництво міста!

Думаю про статус трускавецьких родовищ мінвод. Як відомо, згідно діючого законодавства надра належать народові. У Трускавці народ представляє Трускавецька міська рада. То які сумніви чи вагання можуть бути по управлінню мінеральною базою? “Нафтуся” є основою мінеральної бази курорту і тому її не можна віддавати в користування жодній приватній структурі, де б вона не була зареєстрована: в офшорах чи у Трускавці. Будь-яка приватна структура, як би не била себе в груди, що буде робити природоохоронні заходи по збереженню родовища, в першу чергу зацікавлена отримати матеріальну вигоду і то негайно, бо хто знає, що буде завтра.

Єдиною структурою, зацікавленою у збереженні вод і курорту, що має достатньо на це коштів, є Трускавецька міська рада. Недобросовісні люди, які зрадили трускавчан і незаконно передали гідромінеральну базу курорту ЗАТ “Трускавецькурорт”, колишні і теперішні керівники цієї організації запускали і запускають дурман, що утримувати мінводу може тільки така “потужна” структура як ЗАТ. До чого таке утримування привело ми вже пересвідчилися.

На сьогодні із структури ЗАТ, що включала загальнонародну власність, якою управляли профспілки, висмоктали практично все, залишилась ще “Нафтуся”. Гроші як не вкладались, так і не вкладаються, обіцянки-цяцянки для простаків і ті не виконуються. Яке може бути спільне підприємство з такою структурою?

Прокиньтеся, мер і депутати, поки не пізно. В бюджеті міста 160 мільйонів гривень, на які можна збудувати і утримувати кілька таких бюветів і ГРЕСів, сотні свердловин. Приміщення ГРЕС вже чекає – це пустуючий корпус військового санаторію у першій санітарній зоні, бювети збудувати свої, сучасні. У Східниці бюветом служить дешевий павільйон, нам цьому не треба уподоблюватись, але тимчасово і це вихід.

Зрештою, можна із ЗАТом вести переговори по передачі мінвод і бюветів, думаю, що їм вже не світить нічого з мінвод у Трускавці, народ зробить свою Революцію Гідності. До мене вже звертаються з таким.

Але процес передачі “Нафтусі” цілком законним шляхом може зробити міська рада на чолі з міським головою. Надіюсь, що з названих посадовців ще ніхто не взяв у довгострокову оренду для своїх родичів у ПАТ туалет під кафе «Органік» у першій санітарній зоні охорони “Нафтусі”. До речі, чому міська рада і голова позиціонує незаконну реконструкцію того туалету тільки з орендарем? Чому не ставиться питання скасування договору оренди, не притягується до відповідальності ПАТ “Трускавецькурорт”, адже туалет знаходиться у їх власності, поки ще не продали.

Моя думка, що не можна робити спільного підприємства по мінводам не тільки із злісним порушником природоохоронного законодавства ПАТ “Трускавецькурорт”, але і іншими можливими партнерами. Історія розвитку підприємництва в Україні і в Трускавці показує, що щоби уникнути управлінських конфліктів, має бути один реальний власник. Зараз виник реальний момент повернення громаді його законного багатства через створення комунальної ГРЕС. Для довідки скажу, що до передачі ЗАТу ГРЕС було власністю трускавецької громади, а не профспілок. Воно мало статус комунального. Корисливі люди спочатку перевели комунальне підприємство на шість місяців у колективне, а потім дали можливість викупити його ЗАТу.

І ще. Прибуток сьогоднішнього ГРЕСу становить 1 мільйон 600 тис. гривень в місяць, тому робота комунального ГРЕС була би високорентабельною навіть при умові безоплатного користування бюветами місцевими мешканцями. Маю інформацію, що працівники патівського ГРЕСу готові працювати у комунальному. Тому ніяких спільних підприємств. Не випробовуйте нерви трускавецької громади, власники ПАТ і керівництво міста. Це може погано для вас закінчитись.

Лев Грицак

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