Недобросовісних підприємців каратимуть жорстко та немилосердно

Сьогоднішня скайп-нарада з головою Львівської ОДА була присвячена темі мінімальної зарплати 3 200 гривень. Про це на щотижневій апаратній нараді 16 січня в Трускавецькій міській раді повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. За його словами, в минулому році було зменшене податкове навантаження на підприємців. Тепер виявили, що біля 80% суб`єктів підприємницької діяльності, а саме 280 тисяч ФОП та 20 тисяч юридичних осіб в області виплачують зарплату нижче мінімальної. Тепер за таке жорстко та немилосердно каратимуть, в тому числі штрафами. Для прикладу, за недопуск перевірки на підприємство штраф становитиме близько 9 тисяч гривень, а за виявлені порушення штрафи коливатимуться орієнтовно від 90 до 360 тисяч гривень. Каратимуть і за переведення працівників на 0,75 чи 0,5 ставки. Робиться це з метою наповнення бюджету. Експерти прогнозують, що на підприємствах в зв’язку з цим оптимізовуватимуть штатні розписи, інакше кажучи, будуть серйозні скорочення.

Напевно, що скорочення не оминуть і позашкільні заклади Трускавця, які фінансуються з міського бюджету.

Трускавецький вісник

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