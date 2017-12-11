Негода наробила шкоди

By  | 11.12.2017 | Filed under: Новини

Сильний вітер в ніч з 10 на 11 грудня наробив шкоди у Трускавці. Як інформує на своїй сторінці в мережі Фейсбук депутат ТМР Руслан Цехмейстер, на вул. Мазепи, 4 сильними поривами вітру було зірвано дах над ліфтовою шахтою. Дах впав з великої висоти та пошкодив автівки, які стояли поряд з дев`ятиповерхівкою. МНС та поліція відреагували оперативно. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Серед інших прикрих наслідків негоди, які доводиться ліквідовувати комунальникам – повалені дерева та огорожі, а також сильна ожеледиця внаслідок замерзання розталого вчора снігу. Слід зазначити, що негода, яка лютувала на Львівщині, завдала збитків у багатьох містах та районах області.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок пориви вітру у Трускавці становили 35-37 км/год. На жаль, вітер не вщухає, а навпаки, посилиться – до 45 км/год.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №78749 Газоблок
    11.12.2017 | 14:59

    ГАЗОБЛОК розміри : 8-30-60; 10-20-60; 15-20-60; 20-20-60; 30-20-60; 20-40-60. Діє гнучка система знижок. Є можливість доставки бортовими автомобілями та автомобілями з маніпуляторами до 24т Дрогобич, Трускавець, Борислав, Східниця, Стебник, Стрий, Самбір, Старий Самбір, Турка, Сколе, Львів Також працюємо по перерахунку з ПДВ Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи [...]

  • №78745 Залізобетонні вироби
    11.12.2017 | 14:57

    Панелі перекриття : довжина 2.0 – 11.8 м,ширина 1.2 та 1.5м (більші розміри під замовлення); Залізобетонні кільця (0.7/1.0/1.5/2.0м); Кришки кілець; Днища кілець; Бетонні блоки (24-3/4/5/6-6;12-3/4/5/6-6;8-3/4/5/6-6); Сходи; Сходові марші; Перемички; Та ін…… Працюємо за готівку та по перерахунку з ПДВ Є можливість доставки ( довгі тяги 22т, 10-т, автомобілі з маніпуляторами) Працюємо по Львівській області Також [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви