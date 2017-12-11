Негода наробила шкоди

Сильний вітер в ніч з 10 на 11 грудня наробив шкоди у Трускавці. Як інформує на своїй сторінці в мережі Фейсбук депутат ТМР Руслан Цехмейстер, на вул. Мазепи, 4 сильними поривами вітру було зірвано дах над ліфтовою шахтою. Дах впав з великої висоти та пошкодив автівки, які стояли поряд з дев`ятиповерхівкою. МНС та поліція відреагували оперативно. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Серед інших прикрих наслідків негоди, які доводиться ліквідовувати комунальникам – повалені дерева та огорожі, а також сильна ожеледиця внаслідок замерзання розталого вчора снігу. Слід зазначити, що негода, яка лютувала на Львівщині, завдала збитків у багатьох містах та районах області.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок пориви вітру у Трускавці становили 35-37 км/год. На жаль, вітер не вщухає, а навпаки, посилиться – до 45 км/год.

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