Нема кому освоювати кошти

By  | 03.09.2018 | Filed under: Новини

На жаль, запланований на сьогодні, 3 вересня, тендер з визначення переможця щодо реконструкції даху фасаду НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця не відбудеться. Причина банальна – відсутність учасників тендеру, що означає, що немає бажаючих виконувати ці роботи. Про це з жалем констатував на оперативній нараді в міськраді начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик. Він зазначив, що нещодавно з аналогічних міркувань не відбувся тендер з виконання ремонтних робіт в іншій школі Трускавця.

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