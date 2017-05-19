Неповнолітня мало не стала жертвою гри «синій кит»

By  | 19.05.2017 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно 19-ти річного жителя міста Самбора за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.129 КК України (погроза вбивством).

Останній, в лютому поточного року створив сторінку в соціальній мережі «Вконтакте» під вигаданими анкетними даними. В подальшому, знаючи про існування групи «синій кит», зайшов на сторінку до неповнолітньої, яка розмістила на своїй «аватарці» зображення «кита» та почав погрожувати останній вбивством, ставити їй вимоги про виконання відповідних завдань.

Оскільки, дівчина відмовилась виконувати завдання, він почав телефонувати їй по телефону та погрожувати вбивством також і її близьким родичам.

При цьому, за допомогою комп’ютерної програми «зміна голосу», змінював свій голос, говорив їй що вона скоро помре та вмикав музику «дзвони із словами вічна пам’ять», «шум води та вітру» та «плач».

Вказані погрози дівчина сприйняла реально та повідомила про це викладачам навчального закладу та працівникам поліції.

Однак, на щастя дівчини, так звану гру вдалось вчасно припинити.

Враховуючи, що в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та попросив вибачення у потерпілої, відтак, суд 03.05.2017 закрив кримінальне провадження у справі у зв’язку з відмовою останньої від обвинувачення.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Трускавецький вісник

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