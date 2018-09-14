Нетверезий водій скоїв ДТП та опинився у лікарні

By  | 14.09.2018 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня в одному з сіл Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2107», 43-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, на узбіччя, де зіткнувся з огорожею.

Внаслідок зіткнення водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Окрім закритої черепно-мозкової травми та забійної рани голови лікарі діагностували у нього «алкогольне сп’яніння». Також тілесні ушкодження отримав пасажир «Жигулів», 45-річний односельчанин водія.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини , вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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