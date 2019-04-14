Невідомі поширюють анонімні листівки проти міської влади

У Трускавці невідомі масово розповсюджують анонімні листівки, в яких критиці піддаються міський голова Андрій Кульчинський, заступник міського голови Олексій Балицький та 15 депутатів Трускавецької міської ради, котрі 25 квітня проголосували за рішення про входження в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

Анонімка під назвою «Афера під виглядом благих намірів» в цілому досить об’єктивно аналізує загрози та ризики для міста, проте непокоїть те, що її виготовили в незаконний спосіб, тобто без вказування вихідних даних.

Поряд з роз`яснювальним текстом розповсюджуються також зображення тих депутатів, котрі голосували за сумнівне рішення проти інтересів громади. Біля зображень вказано прізвища депутатів та яку політичну силу вони представляють. Зображення поширюються під назвою «Ці депутати на чолі з міським головою працюють проти громади на користь ПрАТу!».

Є різні версії хто міг би стояти за випуском цих листівок. Але одне зрозуміло стовідсотково – дискредитація діючих депутатів в першу чергу вигідна тим, хто хотів би зайняти їхнє місце на чергових місцевих виборах 2020 року.

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