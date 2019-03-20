Згадайте праведних гетьманів:
Де їх могили? Де лежить
Останок славного Богдана?
Де Остряницина стоїть
Хоч би убогая могила?
Де Наливайкова? Нема!..
20 березня в центральній бібліотеці м. Трускавця відбувся літературний портрет «Невідомий Іван Мазепа». Слухачі довідалися про Великого Українця – гетьмана Івана Мазепу та дізналися маловідомі факти з життя Гетьмана України – справжнього патріота рідної землі. Також познайомилися з творами митців, які у своїй письменницькій спадщині зверталися до образу великого українського політичного діяча. У читальній залі було розгорнуто книжкову виставку літератури, присвячену Івану Мазепі та представлені видання, пов’язані із культурними процесами в Україні доби козацького бароко.
Іван Мазепа – геніальний політик, стратег, воїн і просто освічена для свого часу людина, одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають палкі суперечки. Цей неординарний чоловік мав всього одну, але велику мету – досягти єдності та незалежності для України. Він став героєм багатьох творів української, російської та західноєвропейської літератури.
Присутні переглянули фрагменти документальних фільмів «Козацька звитяга» і «Іван Мазепа», а також послухали пісню «Ой горе-біда чайці-небозі», авторство якої належить гетьманові
…Прости-прости, Вкраїно-мати,
Мене і спільників моїх…
Хіба народу не любив я!
Та в грізний час страшних негод
Собі на горе й безголов’я.
Не зрозумів мене народ…
Ось такими були наші попередники. Шануймо їхню пам’ять і пишаймося тим, що ми українці – гордий і незнищенний народ!
Слава Україні! Слава Героям!
Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС
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