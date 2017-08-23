Незавершена реформа МВС або не лише однією патрульною поліцією

By  | 09.08.2017 | Filed under: Акценти

Голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк у своєму блозі на одному з українських сайтів написав, що два роки тому президент України Петро Порошенко підписав закон про Національну поліції, а це достатній термін для того, щоб робити висновки, напрацьовувати нові плани і рухатися далі у своєму розвитку.

«Проте, на жаль, ми нині спостерігаємо значний спад довіри суспільства до поліції. Згідно з соціологічними даними, минулого року патрульній поліції довіряло 40-45% українців. Ейфорія першого року поволі спадає, бо ж насправді реформа правоохоронної системи відбувається лише чи не в одній структурі, а решта… Патрульна поліція – це лише один підрозділ, який займається здебільшого превенцією, тобто попереджає якісь кроки. Але коли стається щось тяжке, то всі звертаються до чергової частини та слідчих», – пише Михайло Цимбалюк.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині зазначає, що поліцейські й надалі продовжують «боротися» з незаконною торгівлею на вулицях міст, стріляють один в одного через погану координацію дій, часто потрапляють в ДТП – одним словом працюють недостатньо кваліфіковано. Вони так і не показують той високий професіоналізм, на який чекали мільйони українців, не стали надією, не змогли вселити віри у серця людей, які так цього потребували після звершення Революції Гідності.

«Змушений констатувати те, що за гарною картинкою нової поліції ховається некомпетентність, легковажність і звичайний піар чинної влади. Змінили назву структури, набрали нові кадри (плинність їх теж надто велика), але ситуація не дуже і змінилася. Точніше змінилася, але ці зміни майже рівносильні – десь ситуація покращилась, а десь стала набагато гіршою. І якби це були звичні повсякденні процеси, то нічого б страшного у регресі ми б не вбачали, проте саме Революцію Гідності дала нам сподівання на зміни» – пише М. Цимбалюк.

Політик наголошує, що не потрібно було поспішно, знищуючи практично все, реформувати правоохоронні органи, не можна було навідріз відмовлятися від «старих» кадрів. «Але, очевидно, така карма в нашій країні – ще жодна реформа так і не була доведена до логічного завершення з ефективною роботою та покращенням якості життя звичайного українця», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Прес-служба ЛОО «ВО «Батьківщина»

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  • Саша

    Уявляю як важко для професіоналів дивитися на це руйнування

  • Ostap

    сумно все, і на жаль правда. Вже три роки дивимся на цей цирк

  • Тарас

    патрульна поліція завжди була найнижчою ланкою в органах МВС, це просто піар, а не реформа. Мудрі люди це розуміють

  • Микола Миколайович

    я це взагалі реформою не вважаю. Поміняти форму- це ще не значить провести реформу

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