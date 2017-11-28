Німецькі інженери готові допомогти у моніторингу ситуації навколо Стебника

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, сьогодні, 29 листопада, голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся із представниками «Тюрінгійської агенції Європейських програм» Федеративної Республіки Німеччина, аби напрацювати спільні шляхи вирішення проблеми у межах гірничого відводу рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

Очільник області ознайомив гостей із позицією обласної влади щодо участі українських науковців у процес стабілізації ситуації та наголосив на важливості підтримки міжнародної спільноти шляхом залучення іноземних грантів.

«У випадку залучення міжнародної технічної допомоги, ми зацікавленні у співпраці із німецькою компанією «K-UTEC», адже це комбінат із 100-річним досвідом, що має хороше реноме. Відтак, на етапі встановлення моніторингу за ситуацією навколо Стебника, робота німецьких інженерів для Львівщини вкрай важлива», – наголосив Олег Синютка.

Німецькі інженери, у відповідь, повідомили голову Львівської ОДА про своє бачення вирішення проблеми. Зокрема, ознайомили Олега Синютку із пропозиціями моніторингу сучасного стану у межах гірничого відводу рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

«Першим етапом ліквідації проблеми має бути якісний моніторинг ситуації та виявлення і попередження карстових процесів. Тому вкрай важливо почати роботи якнайшвидше, адже відповідно до того, що ми там виявимо, будемо знати яких заходів варто вживати», – зазначив член правління німецької агенції «Тюрінгійська агенція Європейських програм» Детлеф Ройтер.

Сторони також порушили питання можливих джерел фінансування та подальші кроки для пошуку коштів.

Довідково. Німецька компанія «K-UTEC» (дочірня компанія «Тюрінгійської агенції Європейських програм») для проведення моніторингу сучасного стану, виявлення та попередження карстових процесів у межах гірничого відводу рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» пропонує встановити сейсмічну систему моніторингу з 5-ма точками вимірювання, які здійснюють передачу даних за допомогою Wi-Fi. Збір даних проводиться в диспетчерському офісі, який може бути розміщений в адміністративних будівлях ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Програмне забезпечення Teamviewer дозволить обслуговувати систему з будь-якої точки світу. У випадку виникнення небезпечних коливань земної поверхні програмне забезпечення Seismo Control зможе автоматично (електронною поштою або SMS) повідомляти про тривогу відповідальній особі.

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