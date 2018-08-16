Нотаріусів побільшає

Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області скеровано у Міністерство юстиції України 44 подання про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту. Про це інформує прес-служба управління. За результатами кваліфікаційних іспитів на право займатися нотаріальною діяльністю, які тривали з 26 липня по 9 серпня, 12 осіб з Львівської області успішно здали такий іспит. Протягом місяця усі особи, які склали іспит, отримають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю і матимуть право реєструвати приватну нотаріальну діяльність, або претендувати на посади у державних нотаріальних конторах.

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