Коляда. Від цього одного слова душа щемить, серце радіє, а на гадку відразу приходять найпопулярніші українські колядки. В уяві зринає образ колядницького гурту зі звіздою, в давніх українських строях, з музичним інструментом і хорошим настроєм. Чоловічі баси та жіночі сопрано виводять одну за другою пісні про народження Христа, про втечу Марії з Дитятком і Йосифом до Єгипту, про пастирів, трьох царів, Ірода і ясну зорю.

Рік річно у Трускавці в середині січня проходить свято зимового фольклору, на яке з`їжджаються колядники з усіх регіонів Львівської області. Коли цей фестиваль лише започатковувався (за часів міського голови Трускавця Лева Грицака), то свято називалося «Ой радуйся, земле». Зараз, в останні кілька років воно іменується на честь найвідомішої української колядки «Нова радість стала». Хоча, по правді кажучи, своєрідним гімном Різдва є старовинна коляда «Бог Предвічний народився», яку нині мало хто повністю знає. Бо там є і про «тріє царі», і «возвістив се Ангол Божий», і «звізда їм ся об`явила», і як святому Йосифові ангел доручив «з Дитятком, і з Матков, з бидлятком, з ослятком най ся хоронит».

Фестиваль зимового фольклору, а простіше кажучи коляди, пройшов у Трускавці на старий Новий Рік, в свято Василія Великого і обрізання Господнього, 14 січня. Гала-концерт став завершальною частиною фестивалю – перед тим було урочисте відкриття біля церкви св. Миколая і колядування по місті і в оздоровницях курорту. Від фестивалів минулих років гала-концерт відрізнявся тим, що не було театралізованих сценок-вертепів, а відповідно не було і «перебранців» Жида, Чорта, Смерті, Ангела. Але були барвисті хустки і вишиті сорочки й камізельки, були чисті голоси і щиросердечні віншування. І були давні колядки – саме їх найчастіше слухали затамувавши подих глядачі-слухачі в Палаці культури імені Т. Шевченка.

В двогодинному концерті виступили не всі учасники фестивалю, але репрезентативність була широкою – від Яворівщини і Золочівщини по Стебник і Турку, від села Стара Ропа Старосамбірського району і Ходорівської ОТГ до Львова та Кам`янко-Бужчини. Завершився фестиваль нагородженням учасників, яке здійснювали директор Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Роман Береза, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський і начальник відділу культури ТМР Тетяна Татомир. Слова подяки лунали на адресу меценатів, котрі приймали колядницькі гурти. Серед них – СГК «Дніпро-Бескид» (Олександр Чебаненко), ГКК «Карпати» (Лев Грицак), МРЦ «Перлина Прикарпаття» (Петро Іванишин), ДП «Кришталевий палац» (Юрій Яворський), санаторій «Шахтар» (Юрій Остапчук), санаторій СБУ «Трускавець» (Сергій Радованчик), ЦСЛМР «Трускавецький» (Василь Вовчанський), підприємці Сергій Розора та Сергій Мойсеєв.

Дзвенять дзвіночки, крутиться восьмираменна звізда, швидко перебирає пальцями акордеоніст, а високі жіночі голоси з трепетом повідають про дивную новину народження Спасителя світу. Нова радість стала, яка не бувала – над вертепом звіздар ясна світлом засіяла! Христос народився! Славіте Його!

Володимир Ключак

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