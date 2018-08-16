Нові перспективи Буковиці і Трускавця

Нещодавно завершився спільний візит голови правління МЦ «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька та власника гірськолижного комплексу «Буковиця» Віталія Мицака до міст Устрики Дольні (Польща) та Дольний Кубін (Словаччина). У візиті також взяв участь член Олімпійської збірної України з гірськолижного спорту Дмитро Мицак. Метою візиту було складення попередніх домовленостей щодо проведення міжнародних дитячих гірськолижних змагань в три етапи і в трьох різних країнах.

В 2017 році на схилах гірськолижного комплексу «Буковиця» вперше відбулись міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту «Bukovytsia OPEN». Засновниками змагань стали ГК «Буковиця» та ГО «Європейська інтеграція України». В змаганнях взяли участь спортсмени з України, Польщі та Словаччини. А вже в 2018 році цей захід був включений в міжнародний календар FIS і в ньому брали участь збірні команди п’яти європейських країн. До участі в організації змагань долучився міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, всі технічні заходи, проживання учасників та суддів відбувались в цьому місті, і відповідно змагання проходили під гаслом «Приймає Трускавець», адже підтримка такого спорту і формату відпочинку як гірськолижний дуже важлива для розвитку і популярності міста-курорту.

А вже в цьому гірськолижному сезоні «Bukovytsia OPEN» буде проходити 31 січня – 1 лютого 2019 року і стане одним із трьох етапів Міжнародного дитячого гірськолижного Кубку «Karpatia OPEN». Два других етапи будуть проходити в січні та березні відповідно в Словаччині та Польщі. Підписання генеральної Угоди і Положення про змагання відбудеться в Трускавці в листопаді цього року. Про все це було попередньо домовлено під час візиту в Європу.

- Для нас дуже важливо, що ми розвиваємо дитячий гірськолижний спорт в Україні, а Буковицю як міжнародний центр гірськолижного спорту та активного всесезонного відпочинку, – розповідає Віталій Мицак. - Маю сподівання, що це важливо і для Трускавця та регіону. Адже гірськолижний спорт та такого роду відпочинок є дуже популярними і затребуваними в Європі. Звичайно, ми не маємо таких гір як Альпи, але на Буковиці ми все робимо для того, щоб наші гості отримали справжнє альпійське задоволення від такого активного відпочинку. Також дбаємо про те, щоб цей відпочинок був комфортним, отож постійно розбудовуємо комплекс. Цього сезону туристи будуть мати змогу скористатись послугами нового прокатного пункту, пообідати в новозбудованому ресторані, піднятись на гору на новій чотири крісельній сучасній канатній дорозі. Також хочу при нагоді запросити до занять гірськолижним спортом дітей з Борислава, Трускавця, Дрогобича, котрі можуть в нашій школі займатись цим видом спорту безкоштовно і трошки відволіктися від комп’ютерів чи мобільних телефонів.

До розповіді про візит до Польщі та Словаччини долучається голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько.

- Я також маю великі сподівання, що те, що ми спільно з Віталієм робимо, є важливим найперше для Трускавця, – каже Іван Цегенько. – І моя мрія, щоб Трускавець став ще й гірськолижним курортом. Адже це дуже важливо для збільшення популярності міста-курорту, зростання інвестиційної привабливості навколишніх міст та регіону в цілому. І мені приємно, що проект будівництва дороги Буковиця – Трускавець, який ми спільно підготували, відповідно оцінений обласним керівництвом і вже включений в Стратегію розвитку Львівської області 2019 – 2020 в той час, як на засіданнях стратегії розвитку Трускавця я особисто почув від деяких «експертів» сумніви щодо важливості Буковиці для розвитку міста-курорту. Але попри те, завдяки міському голові Трускавця і його розумінню, ми завжди отримували підтримку в організації і проведенні спортивних заходів на Буковиці.

Отож, очікуємо нового сезону та будемо сподіватись, що він буде цікавий, а зима на Буковиці буде сніжною.

Степан Гнатків

Також читайте