Нові туристичні маршрути в Польщу для гостей Трускавця

By  | 04.05.2018 | Filed under: Публікації

В кінці квітня відбулась спільна робоча поїздка працівників трускавецького готелю «Трускавець 365» на чолі з керівником Сергієм Чурбановим та голови правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька до польського міста Сянок. Метою поїздки було напрацювання туристичного автобусного маршруту для гостей цього готелю.

Готель «Трускавець 365» – це новий великий готель в Трускавці, який належить до мережі готелів «365». Комплекс має кваліфікованого і творчого керівника, отож  інтенсивно розвивається, а також спеціалізується на наданні комплексних послуг, котрі попри традиційний пакет включають в себе ще й щоденні подорожі. Керівництво готелю постійно працює над удосконаленням сервісу, а також напрацюванням ще більш цікавих маршрутів для гостей готелю.

Віднедавна у генерального директора готелю Сергія Чурбанова зав’язались тісні партнерські стосунки з МЦ «Європейська інтеграція України». Отож на пропозицію Івана Цегенька спочатку був здійснений ознайомчий візит до міста Сянок, який є центром Сяноцького повіту – партнера міста Трускавець. А вже згодом, на основі побаченого, був розроблений новий туристичний автомобільний маршрут.

Отож, гості готелю зможуть оглянути старовинний Сянок, побувати в скансені на території цього міста, де відтворена архітектура галицького містечка середини ХХ століття, оглянути найбільший в Східній Європі музей, де зібрані ікони та церковні раритети українських церков. На зворотному шляху туристи зможуть помилуватись краєвидами польських Бещад, а також відвідати найбільше польське водосховище Соліна з його грандіозною греблею.

Планується, що поїздка до Сянка буде здійснюватись один раз в тиждень та буде користуватись заслуженою популярністю та наочним прикладом як потрібно господарювати в своїй країні, щоб вона стала красивою та привабливою.

Степан Гнатків

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