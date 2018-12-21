Новообраний голова Меденицької ОТГ розповів про плани

Сьогодні, 26 грудня, у Львові, в Центрі розвитку місцевого самоврядування (далі – ЦРМС) відбувся прес-брифінг, присвячений підсумкам виборів до ОТГ на Львівщині. Про це інформує наше власне джерело. Нагадаємо, що вибори до ОТГ на Львівщині проходили минулої неділі, 23 грудня, і стосувалися 5 ОТГ: Бібрської, Зимновідської, Лопатинської, Меденицької і Радехівської.

В прес-брифінгу взяли участь діючі Радехівський міський та Меденицький селищний голови, які, за попередніми підрахунками, обрані головами новостворених Радехівської та Меденицької громад.

Голова Меденицької ОТГ (представник БПП «Солідарність») Володимир Шулак розповів, що важливість іти шляхом реформи для себе усвідомив із успішного досвіду вже утворених ОТГ Львівщини: «Ми неодноразово їздили по об’єднаних громадах і побачили позитивні результати їх роботи, які їм вдалося досягнути за дуже короткі терміни. За два-три роки вони змінили до невпізнаваності свою інфраструктуру, зокрема садочки і школи, поремонтували дороги».

На запитання про плани на перший рік , голова Меденицької громади відповів, що для селища Меденичі і сусідніх сіл актуальною є потреба створення ЦНАПу, щоб мешканці з комфортом отримували всі потрібні послуги.

За словами директора Львівського ЦРМС Галини Гречин, серед голів місцевих рад, які роздумують, чи їм варто об’єднуватися, багато тих, хто боїться не лише ініціювати зміни, а й брати на себе відповідальність за їх впровадження. «Усі п`ять новообраних голів ОТГ є діючі голови рад, які ініціювали процес об’єднання. Дуже показово, що мешканці саме їм довірили керівництво громадою. Оскільки ці люди зуміли розгледіти переваги реформи, то кому, як не їм, реалізовувати задумане», – сказала Галина Гречин.

Меденицька ОТГ, вибори керівних органів якої пройшли 23 грудня – перша ОТГ на Дрогобиччині. Утворення об’єднаних територіальних громад навколо міст Дрогобича, Борислава та Трускавця блокують певні сили. Невизначеною залишається і доля спроможної, але офіційно не схваленої Східницької ОТГ.

Меденицьку селищну громаду утворили 3 ради, що об’єдналися: Меденицька селищна рада; Летнянська сільська рада (село Летня, село Коросниця, село Рівне) і Опарівська сільська рада. Площа об’єднаної територіальної громади – 86.6 км кв. Чисельність населення громади – 7435 осіб.

Також читайте