Новий АТБ відкриють у січні

12 членів виконкому – як дванадцять друзів Оушена. Тобто, всі працюють задля спільного блага, задля досягнення однієї великої і благородної мети – добробуту та процвітання Трускавця.

Так, цього разу їх було саме 12 – на засіданні виконкому в теплий день 30 жовтня. Вони зібралися, щоб вирішувати актуальні та важливі питання – як для громади, так і для окремих її представників.

Розпочали засідання із питання «з голосу». Шість мільйонів гривень – саме на таку суму збільшується бюджет міста. Це кошти, які підуть на субсидії (5 млн. 682 тис. 915 грн. 05 коп.) та на пільги за оплату житлово-комунальних послуг (317 тис. 084 грн. 95 коп.). Питання доповідав начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак, воно було прийнято швидко та одноголосно.

Так само швидко та одноголосно члени виконкому проголосували за інше питання «з голосу», котре доповідав начальник Трускавецької ДАБІ Лонгін Мігоцький – про технологічні та інформаційні картки для узаконення самобудів.

Великий блок питань доповідав на виконкомі начальник УЖКГіБ Сергій Максимич. І про встановлення нових дорожніх знаків (біля «Шахтаря», «Едельвейсу» та «Бойківської світлиці»), і про погодження благоустрою та обслуговування прилеглої території до житлового будинку № 24 на вул. Сагайдачного з влаштуванням стоянки автотранспорту, і про тарифи на теплову енергію для ТзОВ «Хотел Менеджмент Груп» та ТзОВ «Бориславтепло».

Дискусію викликало питання «Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Трускавець». Свої зауваження висловив член виконкому, начальник КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар. Нагадаємо, що саме це комунальне підприємство здійснює перевезення на маршруті №3.

Але прохання Руслана Крамара відкласти це питання, оскільки були порушені певні протокольні процедури, не зачепило за живе серця та душі десятьох членів виконкому, котрі не завагалися піднести свої руки вверх. Отже, тепер на маршруті №3 їздитиме новий гравець на полі внутрішньоміських перевезень у Трускавці – МКП «ТрансЕкіпаж» (керівник Йосип Дяків), підприємство, котре зараз обслуговує маршрут «Трускавець-Дрогобич». На «двійці» залишаються давні знайомі – МПП «Витязь» (Ігор Барна) та ТзОВ «ІнтерТрансТур» (Іван Асафат).

Як зазначив голова конкурсного комітету Олексій Балицький, за порушення умов договору міська рада зможе розірвати угоду з перевізниками. Виконком вирішив, щоб укласти угоду з ними на три роки. Поки що про підвищення тарифу не говорили, але зрозуміло, що 4 гривні по місту – це замало, тож питання про підняття вартості проїзду по місті стоїть не «чи», а «коли».

Зарахувавши на квартирний облік двох осіб (в тому числі учасника АТО, в якого народилася двійня) та надавши згоду на видачу дублікатів свідоцтв на право власності, виконком затвердив висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Мова йде про приміщення на третьому поверсі хірургічного корпусу міської лікарні. Також був затверджений Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Трускавецької міської ради.

Якщо питання присвоєння адреси об’єктам нерухомості на вул. Данилишиних та на вул. Дрогобицькій не викликало жодних зауважень, то щодо третього подібного питання зауваження були у юрвідділі. Хоча члени виконкому в дискусію не вдалися, але і голосів рішення «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомості по вул. Бандери» не набрало – тільки 7 «за» (Андрій Кульчинський, Наталія Пономаренко, Олена Петранич, Олександр Ткаченко, Зоряна Конопельська, Мирослав Гумега, Олександр Шишко), 4 ж утрималися (Віра Савка, Ренат Борсук, Микола Онисько, Олег Габриш). Навіть якщо б Руслан Крамар, котрий на той момент вийшов із зали, проголосував «за», то рішення все одно б не пройшло, адже потрібно мінімум 9 голосів (більша половина від загального складу виконкому, який становить 17 осіб).

Під час розгляду питання про присвоєння адреси Дрогобицька, 35-А міський голова Андрій Кульчинський повідомив, що в цьому об’єкті (будівля колишньої автостанції) планується відкрити другий у Трускавці супермаркет «АТБ» – орієнтовно в січні 2019 року.

Зросте плата за відвідування туалетів КП «Парк курортний» (з 2 до 3 гривень, а місячний абонемент з 60 до 90 грн.). Копання могильної ями теж подорожчає – послуги екскаватора для могили на 2 метри зростуть з 528 грн. до 886 грн. 06 коп. Питання доповідав начальник комунального підприємства Назар Веретка.

Було внесено зміни у рішення № 24 від 29.12.2015р. «Про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради». Оскільки в керівництві земельної комісії сталася рокіровка, тож відповідно тепер і в містобудівну раду входитиме не депутат Анатолій Стародуб, а депутат Юрій Наконечний.

Виконком розглянув і інші питання порядку денного.

Володимир Ключак

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