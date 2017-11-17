Новий кадастр зменшив масштаби корупції, – Світовий банк

By  | 21.11.2017 | Filed under: Акценти

Світовий банк визнав український земельний кадастр одним із найдосконаліших в світі. Про це йдеться в відеоповідомленні  установи http://www.worldbank.org/uk/news/video/2017/11/15/ukraine-new-cadaster-helps-reduces-corruption на честь 25-ти річного партнерства Світового банку  з Україною.

Як відзначають експерти Світового банку, новий державний земельний кадастр був розроблений відповідно до найкращих світових стандартів  та зменшив вартість реєстрації земельних ділянок  на 2/3 за рахунок скорочення часу реєстрації та зменшення масштабів корупції. Відзначається, що час реєстрації скоротився із декількох днів до 21 хвилини в середньому та зводиться до одного візиту до центру реєстрації.

Нагадаємо, що електронний Державний земельний кадастр був запущений в 2013 році, відкривши доступ до Національної кадастрової системи. В 2015 році на базі Держземкадастру почали впроваджуватись електронні послуги, зробивши сервіс більш прозорим та зручним. Конвертація відомостей про земельні ділянки в електронний формат зробила можливим переведення в онлайн частини процедур, усунувши чиновника від їх виконання, та  зменшивши можливості для корупції.

Прес-служба Держгеокадастру

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