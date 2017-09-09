Новим головою «Ради Старійшин» став Лев Грицак

5 вересня в Народному домі Трускавця відбулися загальні збори Трускавецької міської громадської організації «Рада Старійшин». Причиною їх скликання стало те, що попередній голова громадської організації Кривко Борис Степанович, котрий очолював старійшин міста-курорту з 2010 по 2017 роки, заявив про добровільне складення своїх повноважень. Це трапилося місяць тому, тож старійшинам довелося подумати, кого ж вони хотіли б бачити своїм новим очільником.

На порядку денному загальних зборів МГО «Рада Старійшин» стояло шість питань. Перше з них – звітна доповідь голови організації Бориса Кривка. Борис Степанович детально зупинився на всіх заходах, які організовували, підтримували чи в яких брали участь старійшини Трускавця. Він наголосив на тому, що громадська організація була створена у 2010 році з ініціативи тодішнього міського голови Лева Грицака, щоб співпрацювати з міською владою, надавати консультації, займатися захистом прав осіб старшого віку. В організацію ввійшли люди, які готові поділитися власним життєвим досвідом, здобутим в різних сферах діяльності.

Хвилиною мовчання вшанували учасники зборів пам’ять старійшин Трускавця, які відійшли у Вічність – Володимира Кушніра, Лева Соляника, Мирослава Бурика, Івана Петричковича, Зенона Гузара, Михайла Кенца, Василя Поповича, Віктора Яцука, Валентини Хохлової, Миколи Кучера та всіх тих, хто доклався до розвитку міста, переживав за його майбутнє, вносив свою лепту у творення історії Трускавця.

Борис Кривко відзначив тих людей, які його підтримували у всіх починаннях, допомагали, реалізували проекти, втілювали ідеї в життя. З півсотні учасників організації Борис Кривко особливо виділив Івана Скибака, Василя Петранівського, Олену Пилат, Ярославу Суботяк, Марію Дуб, Мирослава Савчина, Михайла Петранича, В`ячеслава Умнова, а також навів статистичні дані щодо кількості засідань, звернень, розглянутих питань, у тому числі вирішених чи не вирішених із зазначенням причин. Серед тих моментів, які вже вписали «Раду Старійшин» Трускавця на скрижалі історії міста, є ініціатива встановлення меморіального знаку в пам’ять отця Олекси Пристая, встановлення барельєфу іншому нашому землякові, історикові Орестові-Несторові Мацюкові, конференції, академії, поїздки (зокрема на гору Бренів) та інше. Звичайно, були й невдачі, адже відсутність фінансування або ж брак чиєїсь доброї волі не дозволяли реалізувати все заплановане. Але в цілому організація всі ці сім років працювала справно, не втягувалася в політичні ігрища, як і належить розумним людям з досвідом.

Бурхливими оплесками привітали присутні завершення звітної доповіді Бориса Степановича Кривка, а член МГО «Рада Старійшин» Лев Грицак вручив йому букет квітів. Від імені міського голови Андрія Кульчинського, котрий перебував у відрядженні, подякувала за роботу та вручила грамоту Борисові Кривкові секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко. Бориса Кривка одноголосно обрали Почесним головою «Ради Старійшин»

Другим питанням порядку денного стали вибори нового голови організації. На попередньому її засіданні Президія рекомендувала обрати головою тодішнього заступника голови організації Івана Скибака, тож і тепер цю кандидатуру було внесено на розгляд загальних зборів. Вніс її Борис Кривко. Другою кандидатурою, яку подали старійшини, стала кандидатура міського голови Трускавця 2002-2010 років, Заслуженого лікаря України, генерального директора готельно-курортного комплексу «Карпати» Лева Грицака.

Процес обговорення був доволі тривалим. На підтримку кандидатури Лева Грицака виступили поети В`ячеслав Умнов та Стефанія Шумило, голова Трускавецької міської організації Ради ветеранів Віктор Бессарабов, заступник гетьмана Українського Реєстрового козацтва Володимир Саратовський, голова ОСББ та активний член «Ради Старійшин» Анна Бєляєва, воїн АТО Леонід Федевич. На підтримку кандидатури Івана Скибака виступила Ірина Стахів. Переможця виявило голосування – за кандидатуру Івана Скибака подано 2 голоси, за кандидатуру Лева Грицака 43.

На загальних зборах були обрані і нові заступники голови МГО «Рада Старійшин». За пропозицією Лева Грицака ними стали колишній головний архітектор Трускавця Олександр Павлович Грищенко та голова Ради ветеранів міста Віктор Андрійович Бессарабов. У президію, яка налічує 19 осіб, ввійшли зокрема Лев Грицак, Олександр Грищенко, Віктор Бессарабов, Борис Кривко, В’ячеслав Умнов, Анна Бєляєва, Василь Петранівський, Олена Пилат, Андрій Степаненко, Світлана Швадчак, Леонід Федевич, Антон Левицький, Світлана Вовків, Марія Дуб, Володимир Саратовський, Володимир Бервецький, Мирослав Савчин, Олександр Кропивницький.

Після обрання керівних органів організації заключне слово взяв Лев Грицак, розповівши про плани на найближчі роки. Це проведення конференції або круглого столу щодо розвитку міста Трускавця в контексті Генплану, вирішування проблемних питань для інвалідів, пенсіонерів, ветеранів, воїнів АТО, організація просвітницької роботи, туристичних поїздок для членів організації, організація дозвілля, тематичних вечорів тощо. Лунали різні пропозиції із залу, всі з них були враховані.

- Я не вважаю себе старою людиною, але думаю, що маю достатній досвід, яким варто поділитися, – каже в коментарі «Трускавецькому віснику» новий голова МГО «Рада Старійшин» Лев Грицак. – В мене достатньо потенціалу, а з підтримкою таких людей, які є в Раді Старійшин, ми зможемо зробити багато хороших справ для Трускавця і для людей, які в ньому проживають. Я вірю в це!

Володимир Ключак

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