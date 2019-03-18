Новини 1 квітня

Команду Зеленського у Трускавці очолив місцевий бізнесмен

Як стало відомо з надійних джерел, команду Володимира Зеленського у Трускавці очолив місцевий бізнесмен. Він попросив поки що не оприлюднювати його прізвище, зазначивши лише, що до кінця тижня дасть прес-конференцію. Очікується, що ця людина стане в майбутньому головою Трускавецької міськдержадміністрації, адже згідно виборчої програми В. Зеленського президент матиме право призначати не лише голів обласних та районних державних адміністрацій, а й представників у містах.

Про нового очільника Зе!команди можемо лише повідомити, що це молодий чоловік, любитель спорту та екстриму, хороший сім`янин. Він – людина добре знана у бізнесових колах, пробував свої сили в місцевій політиці, але потім втратив до цього інтерес. І ось тепер пан В. знову появився на політичному обрії нашого міста-курорту.

Нагадаємо, що голови міськдержадміністрацій в майбутньому отримають всю повноту виконавчої влади на місцях і фактично стануть представниками президента в містах та ОТГ. За міським головою залишаться чисто декоративні функції голови міської ради за зразком голів обласних та районних рад. Посади заступників міського голови скасуються, натомість буде запроваджено нові посади заступників голови міської державної адміністрації. Кого призначить пан В. заступниками голови Трускавецької МДА після свого призначення на цю посаду, поки що невідомо. Відомо тільки, що в трускавецький осередок команди Володимира Зеленського вже вишикувалася чималенька черга охочих змінювати місто і країну.

На сесію – за попереднім записом

Відтепер щоб прийти на засідання сесії Трускавецької міської ради, потрібно буде попередньо зареєструватися. Реєстрацію потрібно здійснити за 15 робочих днів до дня сесії, інформує офіційний сайт. Згідно розпорядження міського голови, після двох попереджень про порушення дисципліни зі сторони головуючого на сесії особа позбавляється права бути присутньою на сесійних засіданнях до кінця каденції.

Обмеження участі крикунів та горлопанів на сесіях Трускавецької міської ради запроваджено за зразком сусіднього Дрогобича. Там вже давно діє норма, згідно якої будь-хто не може потрапити на нараду чи сесію, попередньо не повідомивши про такий намір. Щоправда, в Дрогобичі є значно жорсткіше правило – за порушення порядку громадянина або б`є, або матюкає (залежно від настрою) безпосередньо міський голова.

У Трускавці обіцяють і надалі переймати та впроваджувати досвід Дрогобича в сфері прозорості та відкритості органу місцевого самоврядування. Серед того, що може курортне місто запозичити від сусідів – вживання термінів «ушльопок» та «терорист» в офіційному документообігу, створення летючих агітбригад, фінансування муніципальної варти з міського бюджету, створення чорного списку небажаних містян та методи боротьби з ними.

Станиля та Модричі вже не блокують створення Трускавецької ОТГ

Сьогодні, 1 квітня, відбудеться зустріч голови Зе!команди у Трускавці з сільськими головами с. Модричі та с. Станиля. На порядку денному зустрічі всього одне питання – про створення в 2020 р. Трускавецької ОТГ.

За попередніми даними, сільські голови найближчих до Трускавця населених пунктів змінили свою думку щодо участі в Трускавецькій ОТГ. За ними буде закріплено довічні титули старост Модрич та Станилі. Також теперішні очільники цих двох сіл отримають ексклюзивне право вето на всі рішення Загальних Зборів Трускавецької ОТГ (розширеної міської ради), які стосуються цих двох населених пунктів. Подолати їхнє вето можна буде двома третинами голосів.

Очікується, що Трускавецька ОТГ (так званий Великий Трускавець) буде самодостатньою об’єднаною територіальною громадою. Найбільший дохід приноситимуть гольфові поля в Доброгостові та Уличному, міні-ГЕС на р. Ріка в Орові, вітрові електростанції на г. Цюхів Верх, канатна дорога та родовища «Нафтусі» в селах Орів та Зимівки.

Китайці викупили нагірну частину курорту і обіцяють почистити озеро

Звершилося – запрацює нагірна частина курорту з депресивною зоною закритого верхнього бювету, недіючими санаторіями та недобудовами. Нове життя в цей куточок Трускавця вдихнуть китайські інвестиції. Представник КНР у Трускавці Суньх Уйв Чай пообіцяв, що після наведення ладу з верхнім бюветом, де обіцяють розмістити експо-центр «Китай у Трускавці», будуть викуплені у власників та добудовані всі незавершені об’єкти в межах вул. Суховоля, Роксолани та Городище.

Суньх Уйв Чай повідомив також, що китайські інвестори готові віднайти кошти в розмірі 17-18 млн. юанів, що в перерахунку становить 2,5 млн. доларів чи 70-80 млн. гривень. Саме така сума згідно попередніх розрахунків потрібна для повного та якісного очищення діючого питного водосховища Трускавця на вул. Городище. Очистку озера здійснюватимуть китайські підрядники, каже представник КНР у Трускавці, оскільки жодна українська фірма не зможе впоратися з таким викликом як очистка озера після його 70-літньої експлуатації.

Ралі відмінено

Заплановане на 5-7 квітня ралі «Гран Прі Трускавець» відмінено. Таке рішення прийнято сьогодні, 1 квітня, в зв’язку з загрозами життю та здоров`ю мешканців та гостей міста-курорту. Минулорічне ралі стало багатим на скандальні події, зокрема було травмовано одного мешканця міста і пошкоджено майно (огорожу) іншого трускавчанина. Було багато нарікань і на якість машин на «євробляхах» та на поведінку гонщиків, які приїхали в місто пожирувати за кошт громади. Тож за тиждень до так званого ралі місцева влада вирішила не брати участі в цьому відмиванні коштів і не ганьбитися перед мешканцями міста, відпочивальниками та сусідами.

- Просимо вибачення в любителів екстриму, але гонки в центрі курорту – це неприпустимо. Безпека для нас є важливішою, аніж споглядання гонок та перекриття вулиць. Ралі відбудеться, проте не в центрі курорту, а поза межами Трускавця. І без фінансової участі міста, – повідомили «ТВ» в МРТ.

Магазин «На полі» відновлять

Радісна новина для жителів мікрорайону вулиці Стуса (непарна сторона) – тут відновлять магазин «На полі». Зараз приміщення в жахливому стані, тут збираються безхатченки, наркомани, алкоголіки, і заклики «щось робіть!» не раз лунали з вуст жителів сусідніх будинків та на сесії Трускавецької міської ради.

І ось 1 квітня стало відомо, що залишки будівлі викуповує у «Текаес» фірма «Торгбуд». «Торгбудівці» планують створити тут магазин в ностальгійному стилі з назвою «На полі». В ньому можна буде купити майонез у баночках, олію на розлив, сметану та молоко в скляній тарі, хліб по 16-20 копійок, горілку «Столична» та «Московська», ковбаси за рецептурою 1980-х рр. Продукція реалізовуватиметься виключно власникам спеціальних купонів, придбання яких здійснюватиметься щомісяця в формі аукціону на стадіоні біля СЗШ №3. А в підвальному приміщенні, як у старі добрі часи, працюватиме пункт прийому склотари.

Приватний пологовий будинок стане гордістю Трускавця

Центр планування сім`ї та перший на Львівщині приватний пологовий будинок спорудять у Трускавці протягом найближчих трьох років. Про це стало відомо 1 квітня після підписання угоди про оренду приміщення колишньої дитячої лікарні.

На жаль, не вдалося довідатися хто ж стоїть за цією ініціативою, проте вона вселяє надію в серця трускавчан – відтепер колишня дитяча лікарня не буде руїною, а служитиме суспільству в якості пологового будинку.

Як вдалося довідатися «ТВ», в Центрі планування сім`ї на вул. Данилишиних проводитимуть тренінги з молодими парами, котрі готуються до вступу в подружній зв’язок. Також тут можна буде отримати фахові консультації на виїзних прийомах кращих гінекологів, андрологів та сексопатологів України. Звичайно, що і консультації, і тренінги, і пологи будуть платними, проте для пенсіонерів обіцяють знижку 10%.

Підготувала Пріма Апріліс, спеціально для «Трускавецького вісника»

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