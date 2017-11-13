Новини освіти та медицини

Під час понеділкової наради 13 листопада начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик повідомив, що до кінця місяця відділ освіти оприлюднить фінансовий звіт по всіх роботах, які виконані у школах міста. З власної ініціативи будуть виставлені на сайт і дані по використаних коштах в дошкільних установах та ДЮСК «Спортовець». Орест Лобик висловив надію, що так само публічно прозвітують про використання коштів і благодійні фонди, створені при шкільних, дошкільних та позашкільних закладах.

Про кроки з впровадження медичної реформи на нараді доповідав заступник головного лікаря міської лікарні Руслан Пономаренко. Його виступ доповнив міський голова, зазначивши, що у Трускавці реформувати медицину почали, не очікуючи наказу згори. Так, зокрема біля однієї тисячі трускавчан скористалося своїм правом на вибір сімейного лікаря, що сприяє здоровій конкуренції в лікарському середовищі. Для економії тепла в лікарні та поліклініці тривають утеплення корпусів. Як зазначив міський голова Андрій Кульчинський (до обрання на цю посаду – головний лікар Трускавецької міської лікарні), значна частина утеплення здійснена з тильної сторони лікарні і не є помітною для людей, але зате ефект вражаючий. «Ми ж не займаємося показухою», – лаконічно зазначив міський голова.

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