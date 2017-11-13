Новини освіти та медицини

By  | 13.11.2017 | Filed under: Новини

Під час понеділкової наради 13 листопада начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик повідомив, що до кінця місяця відділ освіти оприлюднить фінансовий звіт по всіх роботах, які виконані у школах міста. З власної ініціативи будуть виставлені на сайт і дані по використаних коштах в дошкільних установах та ДЮСК «Спортовець». Орест Лобик висловив надію, що так само публічно прозвітують про використання коштів і благодійні фонди, створені при шкільних, дошкільних та позашкільних закладах.

Про кроки з впровадження медичної реформи на нараді доповідав заступник головного лікаря міської лікарні Руслан Пономаренко. Його виступ доповнив міський голова, зазначивши, що у Трускавці реформувати медицину почали, не очікуючи наказу згори. Так, зокрема біля однієї тисячі трускавчан скористалося своїм правом на вибір сімейного лікаря, що сприяє здоровій конкуренції в лікарському середовищі. Для економії тепла в лікарні та поліклініці тривають утеплення корпусів. Як зазначив міський голова Андрій Кульчинський (до обрання на цю посаду – головний лікар Трускавецької міської лікарні), значна частина утеплення здійснена з тильної сторони лікарні і не є помітною для людей, але зате ефект вражаючий. «Ми ж не займаємося показухою», – лаконічно зазначив міський голова.

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Новини Трускавця та регіону

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