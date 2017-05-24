Новини Стебника, вип. №79

Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу молодших медичних сестер (санітарок), покоївок та прибиральниць. Тел. відділу кадрів: (03247) 6-21-22. Трускавецький вісник Також читайтеПрограма фестивалю “Східницьке літо” (0)Співак-трускавчанин презентуватиме свою книгу (0)Три виставки в один день: запрошує музей історії міста Трускавця (0)Запрошуємо на “Мертвий клас” (0)
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