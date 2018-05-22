Нині горіло в Бориславі та Дрогобичі

By  | 22.05.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні, 22 травня, о 04:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку в м. Борислав на вул. 600-річчя Борислава, 18.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 6 ДПРЧ м Борислав. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалось швидко ліквідувати пожежу та врятувати квартиру від знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 04:16 та ліквідовано о 04:20. Вогнем знищено сміття на площі 2 кв. м. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Натомість перед полуднем, а саме о 12:17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Винниченка  в  автомобілі «КАМАЗ-65201-012». Вантажівка перевозила пісок, й зайнялася під час руху транспортного засобу.

Водій намагався за допомогою вогнегасника ліквідувати горіння, але потім все ж викликав вогнеборців. Рятувальники оперативно о 12:29 локалізували горіння, і о 12:32 – ліквідували. Вогнем знищено кабіну автомобіля, двигун та два передніх колеса. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання встановлюється.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №83657 Ноутбук HP Compaq Mini CQ10-555SR
    22.05.2018 | 14:55

    Характеристики: Экран 10,1″ (1024×600) LED Процессор – Intel Atom N455 (1.66 ГГц) Оперативная память – 2 ГБ HDD 160 ГБ Intel GMA 3150 / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера Вес – 1.2 кг ЦІНА ОСТАТОЧНА БЕЗ ТОРГУ !!! Ноутбук у відмінному робочому стані. Відмінний вибір для подорожей і офісної роботи, серфінгу. Встановлено Win­dows [...]

  • Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора – головного лікаря
    22.05.2018 | 10:17

    Курортно-готельний комплекс «Свитязь» у м. Трускавець оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора – головного лікаря. Вимоги до претендента:   досвід роботи в курортній сфері не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років,  наявність стратегічного бачення щодо покращення роботи медичного центру. Термін прийому документів від претендентів на посаду 23.05.2018 – [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви