Нині горіло в Бориславі та Дрогобичі

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні, 22 травня, о 04:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку в м. Борислав на вул. 600-річчя Борислава, 18.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 6 ДПРЧ м Борислав. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалось швидко ліквідувати пожежу та врятувати квартиру від знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 04:16 та ліквідовано о 04:20. Вогнем знищено сміття на площі 2 кв. м. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Натомість перед полуднем, а саме о 12:17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Винниченка в автомобілі «КАМАЗ-65201-012». Вантажівка перевозила пісок, й зайнялася під час руху транспортного засобу.

Водій намагався за допомогою вогнегасника ліквідувати горіння, але потім все ж викликав вогнеборців. Рятувальники оперативно о 12:29 локалізували горіння, і о 12:32 – ліквідували. Вогнем знищено кабіну автомобіля, двигун та два передніх колеса. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання встановлюється.

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