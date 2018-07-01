Обережно, лептоспіроз!

Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, спричиняється збудником лептоспірою, характеризується ураженням печінки, нирок, м’язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

Джерелом інфекції для людей є хворі і перехворілі сільськогосподарські, домашні, дикі тварини, гризуни, які виділяють лептоспіри із сечею і заражають навколишнє середовище. Основними носіями збудника лептоспірозу у природних вогнищах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки. В побутових осередках резервуаром інфекції є щурі, велика рогата худоба, свині, собаки.

Захворювання від людини до людини не передається.

Зараження на лептоспіроз відбувається під час купання, пиття води з відкритих водоймищ, риболовлі, сільськогосподарських польових робіт, при вживанні продуктів харчування забруднених сечею гризунів. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа, шлунково-кишкового тракту. Існує професійний ризик зараження у косарів, працівників ферм, ветеринарів, робітників м’ясопереробних підприємств. Характерна літнє-осіння сезонність захворювання.

З моменту зараження до початку захворювання проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 °С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м’язах, особливо литкових (діагностична ознака).

Успіх лікування залежить від раннього звернення хворих за медичною допомогою та ранньої діагностики. Госпіталізація хворих є обов’язкова, тому що можливі тяжкі ускладнення. Хвороба може ускладнюватися порушеннями з боку нирок і печінки, кровотечею, міокардитом, набряком мозку, пневмонією, недостатністю кровообігу.

Щоб не захворіти на лептоспіроз необхідно:

- дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі;

- не купатись у водоймах, які не визначені, як рекреаційні зони відпочинку;

- не пити води з невідомих джерел;

- не допускати забруднення гризунами харчових продуктів та питної води;

- не вживати не митими овочі та фрукти;

- не ловити рибу в заборонених місцях.

Дотримання засобів профілактики допоможе захиститися від небезпечного для здоров’я і життя захворювання.

Найбільш ефективним заходом профілактики лептоспірозу є проведення дератизаційних робіт. Не проведення або несвоєчасне проведення дератизаційних заходів сприяє збільшенню популяції гризунів (одна пара щурів дає щорічно 700-800 штук приплоду), як наслідок, створює передумови до виникнення захворювань на лептоспіроз серед населення, значно погіршує санітарно-гігієнічний стан населених міст.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

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