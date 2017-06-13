Об`єдналися, щоби перетворити Трускавець у годівницю

У поплічників Козира-Кісака склалася трагікомічна ситуація. Через побиття Володимира Веретки батьком і сином Кісаками і скандалом у соціальних мережах, який виник після цього, штаб цих одіозних осіб і досі не прийшов у себе.

Чому ми подаємо ці прізвища через дефіс? Для посвячених у трускавецькі реалії не є секретом, що незадовго після їх поразки після виборів Козир і Кісак об`єднали свої зусилля, щоби спільно повалити діючого міського голову Андрія Кульчинського. Для цього використовувалися всі можливі і неможливі засоби впливу – від проплачених мітингів, виступів фейкових громадських активістів до відвертої брехні у козирній газеті та інтернет-ресурсах. Здавалося, перемога була так близько… Фейкові пропагандисти навіть готували собі теплі містечка у міській раді. І перший, і другий претенденти вже бачили себе у ролі очільників міста чи заступників (це вже залежало від того, хто з них переможе). І на тобі. Кісак витнув таке, що навіть у страшному сні Козиру не привиділося. Тепер політтехнологи терміново шукають виходи з ситуації. Пропагандисти брешуть за старою схемою і замовчують невигідну інформацію. Так, у козирній газеті не було жодної інформації про побиття. Але пес гавкає – караван іде. І те, що люди брали сліпо на віру, тепер не пройде. Людям широко розкрилися очі на Кісака-старшого. А вже про путінського послідовника Козира відомо всім. І про його зв`язки з ФСБ, і про московсько-петербурзький бізнес. А вже те, що витинав Руслан Ярославович на посаді мера, не викликає здивування у пересічного трускавчанина. Тут і перетворення базарів у годівниці для мера і його оточення, і участь його будівельних фірм у забудовах на курорті і т.д. Про це не писав хіба що лінивий.

Націоналіст Кісак і пропутініст Козир не випадково об`єдналися. Пам`ятаєте, як цілувалися Молотов з Ріббентропом? А потім підписували всілякі угоди про співпрацю та ненапад. Так і згадувані трускавецькі активісти. Один з них відверто на минулих виборах поносив свого опонента, називав того «вуйком», другий навіть не хотів розмовляти з «московітом», бо добре знав, чим той дихає. Тепер ніби любов і довіра. Думається, до пори, до часу. Поки знову чорна кішка не перебіжить дорогу. А таке скоро станеться, не сумнівайтеся. І початком цього є ця трагікомічна ситуація з побиттям поважного чоловіка. Співчуваємо. Але що сталося, то сталося.

Максим Гуняк

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