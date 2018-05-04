Об’єднання українців Польщі приймало гостей з України

21-23 квітня 2018 року відбувся спільний візит першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму Миколи Величковича та голови правління МЦ «Європейська інтеграція України» і члена громадської ради зазначеного Комітету Івана Цегенька до міста Перемишль (Республіка Польща). Візит відбувся на запрошення керівництва Об’єднання українців Польщі (ОУП) в рамках налагодження співпраці МЦ «ЄІУ» з цією поважною організацією, котра об’єднує всіх польських громадян українського походження та має вісім відділень по всій Польщі.

У рамках візиту в Українському Домі в Перемишлі Микола Величкович і Іван Цегенько зустрілись із заступником голови ОУП Андрієм Комаром, головою Відділення у Перемишлі Марією Туцькою, членом управи ОУП у Перемишлі Романом Золотником та членом головної управи Ігорем Горківим. Також в зустрічі взяв участь координатор міжнародної діяльності Вищої державної Східноєвропейської школи в Перемишлі Василь Козяр, котрий безпосередньо займався всіма організаційними питаннями щодо перебування гостей з України в Перемишлі.

В ході бесіди за чашкою чаю господарі розповіли про сучасне життя українців в Польщі, співпрацю з органами влади та громадськістю, взаємовідносини між українцями і поляками, про заходи, які проводить ОУП та стан цього об’єднання в сучасних реаліях. Гостям показали Український Народний дім в Перемишлі, який був збудований 110 років тому в 1904 році і який в свій час за його неповторність і красу називали «Перлиною над Сяном». Цей Народний дім є не лише пам’яткою архітектури, але є будинком-символом, першою краплиною України в Європейському Союзі. На його сцені в свій час виступали Іван Франко, Соломія Крушельницька, Станіслав Людкевич. В його спорудження закладена не тільки правдива українська національна ідея, але й чесна праця українців. Дім був збудований на пожертви простих українців, ініціатором будівництва став громадський діяч д-р Теофіл Кормош. Зараз будівля перебуває в стані реконструкції, кошти на яку теперішні господарі отримують з тих же пожертв, різноманітних грантових програм і частково від державних установ Польщі. Пані Марія Туцька розповіла, що загальна вартість ремонтних робіт складає 12 млн. польських злотих. Необхідний внесок Об’єднання українців Польщі становить 100 тисяч. Наразі вдалось зібрати менше половини необхідної частини внеску. Прикро, що більшість громадян України не знають ні про Український дім, ні про українські громади за кордоном.

Народний депутат України уважно вислухав прохання і пропозиції керівництва ОУП щодо активізації співпраці. Під кінець зустрічі було прийняте спільне рішення про більш активну співпрацю на рівні громадськості, тим більше що МЦ «Європейська інтеграція України» вже започаткував таку співпрацю і має позитивний досвід комунікації молоді українців України і Польщі.

Завершальним акордом поїздки в княже місто Перемишль стало відвідання церковного богослужіння в Архикатедральному соборі Святого Івана Хрестителя та візит в Екуменічний Дім Соціальної Допомоги для престарілих українців в Пралківцях, якими опікуються монахині із Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ.

- Цей візит був дуже важливий і корисний, адже попри свій щільний робочий графік в ньому взяв участь депутат ВР України Микола Величкович, – розповідає голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Отож є великі сподівання, що підтримка українських згромаджень в світі буде більш активна на державному рівні. Адже в тій же Польщі живе багато українців, котрі, попри всілякі виклики і перешкоди, не загубили і не приховують своєї національності та своїм повсякденним життям і діяльністю показують, що українці – це висококультурна і поважна нація, яка також може бути дисциплінованою, самоорганізованою і надзвичайно культурною. Побувавши в різних місцях, ми побачили як насправді можуть і повинні жити українці і якою повинна стати Україна.

Степан Гнатків

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