Об’єднують гори та лижі

В останній день січня та перший день лютого на горі Буковиця (гірськолижний комплекс) біля Борислава проходив Другий етап Міжнародних дитячих змагань з гірськолижного спорту «Karpatia Open». Трьохетапні змагання передбачають виступи в трьох країнах-учасницях: Словаччині, Україні та Польщі.

Директором словацького етапу був Іван Гецко, і тоді, 17-18 січня, українська команда з Борислава зайняла друге місце. Натомість директором українського етапу «Bukovytsia Open. Приймає Трускавець» став власник ГК «Буковиця», спортсмен Віталій Мицак. Організація другого етапу змагань була прекрасною, і цьому посприяла ще й погода.

- Коли ми вранці вийшли, – розповідає Віталій Мицак, – то картина була просто неймовірна. Невеличкий морозець, сніг якраз те, що треба, і фантастично світить сонце!

Закриття другого етапу та церемонія нагородження теж проходили при хорошій погоді і не менш хорошому настрою. Участь в змаганнях взяли команди з трьох держав: України, Польщі та Білорусі. Словаки приїхати не змогли через накладку – в їхній державі саме в ці дні відбуваються національні змагання з гірськолижного спорту.

Золото на змаганнях на Буковиці отримала Україна, проте це не засмутило ні поляків, ні білорусів. «Zapraszamy naszych przyjaciół z Truskawca i Borysławca do Ustrzyk Dolnych!» – запрошує на третій етап змагань Катажина Секула, віце-бурмістр цього мальовничого містечка на польсько-українському пограниччі. Невеличка помилка в назві міста (Бориславець замість Борислава) додає якогось особливого шарму міжнародним урочистостям, котрі проходять на околиці Борислава, в славних Тустановичах, біля підніжжя гори.

Щирі сябри-білоруси розчулено пускають сльозу і запрошують: «Давайте їздити одні до інших – ви приїжджайте до нас, а ми знову приїдемо до вас!» (пряму мову учасників та тренерів білоруської команди можна буде подивитися у відеосюжетах на «Трускавець-Онлайн» та «ТБ Трускавець»). А Віталій Мицак запевняє, що наступного разу змагання будуть не трьохетапні, а шести- чи й семиетапні. І їздитимуть фанати гірськолижного спорту з України в Угорщину, з Словаччини в Білорусь, з Литви в Польщу, і так цілу зиму.

На церемонії закриття другого етапу міжнародних змагань присутні міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, заступник міського голови Борислава Ігор Кобилецький, власник ГК «Буковиця» Віталій Мицак та його син-олімпієць Дмитро Мицак, гості з Польщі та Білорусі, представники FIS Яна Гантарова та Ігор Сидорко, віце-президент української Асоціації лижних видів спорту Леонід Тікун, інші почесні гості, журналісти. Веде церемонію голова організаційного комітету змагань Іван Цегенько, і його вміння тримати увагу публіки перетворює годинний процес на справжнє свято. Додають радості до цього свята не лише грамоти 70 учасникам та кубки, але й солодкі подарунки-торти від партнера міжнародних змагань фірми «Альф» (керівник Ігор Михаць) та подарунки від мобільного партнера – компанії Lifecell.

- Ці змагання не лише поєднали два міста Борислав та Трускавець, не лише поєднали три держави Україну, Польщу та Словаччину, але й поєднують людей, роблять їх друзями, дарують неповторні миті, котрі будемо згадувати ще не раз, – світиться від радості, що змагання пройшли на такому високому рівні, Віталій Мицак.

Буковиця зі своїми витягами, лижними трасами, снігом та смерічками по боках гори височіє над річковою низиною, де розмістилася штаб-квартира другого етапу змагань «Karpatia Open». З її вершини відкривається чудовий краєвид на весь Борислав, а з іншої видно вершини вищих гір. Саме за ними, тими вершинами, за Оровом, Парашкою, Бескидами та перевалами, є наші нові друзі – польські Устрики Дольні та словацький Дольни Кубін. З такими подібними назвами (дольний, тобто нижній, долішній) вони нагадують Трускавець та Борислав, котрі теж розмістилися в підніжжі Карпат. Гори, котрі споконвіків були природнім кордоном (готаром) між державами та народами, тепер стають тим, що нас об’єднує. Як об`єднують людей «Karpatia Open», Буковиця та лижі.

Володимир Ключак

Також читайте