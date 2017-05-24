Обладнання для видачі біометричних паспортів у Дрогобичі буде постачати фірма, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Виконавчий комітет Дрогобицької міськради 18 травня замовив ТОВ «ДіаЛінк» обладнання для трьох робочих місць для взяття біометричних даних оформлення та видачі документів за 761 тис. грн. Про це повідомляється на сайті Публічних закупівель Prozorro.

Вартість обладнання одного робочого місця становить 211 тис. грн без ПДВ. Воно включає системний блок Intel G3260, два монітори, дзеркальну фотокамеру Canon ЕOS-1300D+ЕFS18-55ІІІ, зчитувачі відбитків пальців та документів, планшет для підпису тощо. У вартість входить також спеціалізоване програмне забезпечення.

Участь у закупівлі взяли дві фірми – ТОВ «Системи криптографічного захисту “Криптософт”» та переможець ТОВ «ДіаЛінк». В процесі аукціону жоден з учасників не знижував свої первинні пропозиції, тож стартова і остаточна пропозиція переможця виявилась дешевшою лише на 0,3%.

Київське ТОВ «ДіаЛінк» сьогодні зареєстроване на прописану у місті Бровари (Київська область), Тетяну Нечипорук. Ще рік тому журналісти телевізійного проекту «Наші гроші» з`ясували, що Нечипорук разом із дружиною нині покійного керівника Державної міграційної служби Сергія Радутного Ларисою Ямчуковою та екс-депутатом Київради Геннадієм Ільїним від БПП (раніше його називали керівником охорони Петра Порошенка) зареєстрували низку патентів на винаходи, пов’язані з видачею документів та біометричними даними.

Крім того, ще донедавна співзасновником «ДіаЛінку» був Сергій Халімоненко, який також був тісно пов’язаний з Сергієм Радутним та заробляв на біометричних паспортах у Дніпропетровській області через свою фірму ПП «ЮК «Справка».

Із судреєстру відомо, що слідчі СБУ підозрюють ТОВ «ДіаЛінк» у причетності до привласнення 112 млн грн бюджетних коштів та подальшої їх легалізації через продаж ДП «Українські спеціальні системи» товарів по завищеним цінам у 2014-2015 роках. Серед фірм, через які за версією слідчих «відмивали» гроші, числиться і єдиний конкурент на торгах від Дрогобицької міської ради – ТОВ «СКЗ “Криптософт”».

ТОВ «СКЗ “Криптософт”» зі «статутником» 1000 грн зареєстроване за адресою: Київ, вул. Кирилівська, 82, разом з сотнею інших компаній. Фірма записана на Юрія Гринька, а керівництво здійснює Геннадій Чепурдя. Свого часу саме цю компанію мали залучити до впровадження е-декларування, однак НАЗК вирішило відмовитись від послуг «Криптософту».

Наші Гроші. Львів

Трускавецький вісник

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