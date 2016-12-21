Одна заява, два звіти, три звернення плюс публічний ігнор

22 грудня розпочала свою роботу ХХ сесія Трускавецької міської ради. Біля двох годин депутати витратили на запити, серед яких, на диво, досить мало стосувалося безпосередніх проблем Трускавця.

Під час запитів було зачитано три звернення, які рада підтримала переважною більшістю голосів. Перші два звернення зачитав голова фракції «Народний контроль» в ТМР Руслан Цехмейстер – щодо підтримки законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України про мораторій на експорт лісоматеріалів в необробленому вигляді та про підвищення галузевої мінімальної зарплати для керівників окремих експортних галузей в Україні. Перше з них рада підтримала одноголосно, друге ж після невеликої дискусії – більшістю голосів (утрималося 4 депутатів – по 2 від «Самопомочі» та «Громадянської позиції»).

Голова фракції «Самопоміч» в Трускавецькій міській раді Олег Карпин попросив підтримати звернення на ім`я Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради України Андрія Парубія з вимогою захистити інтереси місцевого самоврядування, які, на думку депутата, були порушені при ухваленні Державного бюджету України на 2017 рік. Згортання реформ та повернення до жорсткої централізації є неприпустимим, а перекладання фінансових видатків в галузі освіти та медицини на плечі міст без відповідної компенсації в графі надходжень до бюджету спричинить погіршення економічної ситуації на місцях – про це зокрема йдеться в зверненні. За це звернення проголосувала абсолютна більшість депутатів, утрималося тільки двоє представників фракції БПП «Солідарність».

З ініціативою висловити позицію щодо відміни потягу «Інтерсіті» до Трускавця запропонував міський голова Андрій Кульчинський. Ним скеровано особистий лист з цього приводу, але варто, щоб і рада висловилася, каже Андрій Богданович. Втім, це питання не ставилося на голосування.

Депутати та присутні з цікавістю заслухали заяву за підписом голови Трускавецької міської організації Конгресу Українських Націоналістів Ігоря Ластовецького, яку на сесії зачитав депутат від КУНу Андрій Кісак. Заява була присвячена нещодавньому демаршу депутата Миколи Сеньківа, який вийшов із фракції, публічно попросив вибачення у заступника міського голови Олександра Ткаченка і звинуватив нещодавніх колег-КУНівців у тому, що вони розхитують ситуацію в місті. Було зазначено, що Микола Сеньків «вдається до відвертої брехні та маніпуляцій», що він по суті «перекреслив всю свою депутатську роботу», зроблену за рік і що його дії – це «підла, спланована акція, спрямована на дискредитацію фракції КУН і партії загалом».

З «питання Сеньківа» збиралися збори ТМО КУН і було вирішено, що цього депутата треба позбавити депутатства, тим більше, що і виборці на округу проявляють таку ініціативу, каже Андрій Кісак.

Із депутатськими зверненнями виступили також депутати Грабовський та Бучкович. Далі ж, після невеличкого коригування порядку денного та його остаточного затвердження, розпочався розгляд питань порядку денного ХХ сесії ТМР. Ррозпочався він із заслуховування звітів двох заступників міського голови – Олексія Балицького та Олександра Ткаченка.

Про зроблене за рік роботи Олексій Балицький розповідав чітко, по пунктах:

- наближається до завершення робота із врегулювання меж курортного парку, яку Олексій Балицький розпочав ще в минулій каденції, будучи депутатом обласної ради,

- остаточно вирішене питання із субсидіями для тих, хто від`єднався від централізованого опалення і встановив собі автономне електричне опалення (це питання стосується біля півтисячі трускавецьких сімей),

- з інших бюджетів (обласний, державні програми) до міського бюджету Трускавця в 2016 році залучено 5,5 мільйонів гривень (для порівняння, за 2013, 2014 та 2015 роки в сукупності попередня влада Трускавця залучила всього лише 4 млн.),

- зрушило з місця питання безпритульних тварин, яке у Трускавці практично не вирішувалося останні 5 років взагалі,

- розпочато роботу з впорядкування повітряних ліній електромереж та Інтернет-ліній,

- реконструйовано сквер Івана Франка, велику кількість вулиць, тротуарів, зокрема зроблено ремонт довгостраждальної вулиці Лисенка,

- розпочато реконструкцію курортного парку, залучивши кошти з-поза міського бюджету,

- завдяки запровадженню програми підтримки ОСББ в 2016 році проводилися ремонтні роботи в 40 житлових будинках, які є на балансі об`єднань співвласників (всього у Трускавці є 99 ОСББ),

- регламентовано діяльність надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів тощо.

Олексій Балицький відповів на ряд запитань, які йому поставили депутати Іван Герльовський, Юрій Наконечний, Святослав Грабовський, Роман Бучкович, Андрій Степаненко, Тарас Матолич та інші. Стосувалися вони встановлення штучного покриття на стадіоні біля СЗШ №3, отримання контролюючих функцій архбудконтролю на місцях, хаотичного утеплення фасадів багатоповерхових будинків, витоків води та розкопок, а також самовільних забудов та прибудов. Щодо останнього питання, заданого Андрієм Степаненком, то за приклад Олексій Михайлович навів ситуацію в першій санітарній зоні, де підприємець вирішив зробити добудову до туалету і цю забудову в результаті демонтували. Як каже заступник мера, рішення з цього питання приймав він особисто, воно було хоч і жорстким, але потрібним. Якщо не показати одному на його місце, то решта не матимуть жодної поваги до інституції влади.

На завершення свого звіту Олексій Балицький зазначив, що потрібно формувати суспільно-громадську думку таким чином, щоб порушувати закон чи обходити його було соромно, некомфортно і щоб сама громада, її активні представники могли впливати на несумлінних підприємців чи інших жителів міста.

Другим звітував заступник міського голови Трускавця з гуманітарних питань Олександр Ткаченко. Зараз він перебуває на лікарняному, що було видно навіть неозброєним оком: бліде обличчя, йому важко говорити та пересуватися. Але звітувати все ж прийшов, бо це – його громадянський обов’язок.

Звіт Олександра Ткаченка підготовлено на 36 сторінках, сподіваємося, він буде опублікованим на офіційному веб-сайті міської ради. Зачитав заступник скорочену версію звіту, зупинившись на тих зрушеннях, які було досягнуто в галузях освіти, медицини, культури.

Олександр Ткаченко також навів переконливі факти, які свідчать про зростання динаміки кількості відпочивальників у Трускавці тощо. «Цифри говорять більше за слова» – лаконічно прокоментував заступник мера ті дані, які були показані під час звіту.

До Олександра Ткаченка запитань було значно менше, ніж до заступника з питань ЖКГ, ймовірна причина – людський фактор. Не відповів він тільки на одне – те, яке йому задав депутат Роман Бучкович. Вірніше, відповідь була, але не по суті запитання, а щодо особи – «з наклепниками та негідниками навіть спілкуватися не бажаю».

«Я вас ігнорую публічно!» – зазначив Олександр Ткаченко, додаючи, що під словом «вас» має на увазі конкретно Романа Бучковича та Андрія Кісака.

Звіти заступників міського голови взято до відома, сесія продовжила свою роботу.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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