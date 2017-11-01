№77543 Офіційна робота в Польщі

Польська компанія Peo­ple Work Group Sp. z o.o.(KRS: 0000571893, NIP: 7010503166, REGON: 362302479) це: – Надійна компанія з багаторічним досвідом працевлаштування українців по всій території Польші. – Усі вакансії безкоштовні. – Контракти з перевіреними закладами Польші. – Ми є прямим працедавцем і гарантуємо надійну і стабільну роботу цілий рік. – Тільки легальне працевлаштування з своєчасною виплатою зарплати. – Наш персонал розмовляє на українській, російській, польській, англійській мовах. – Опіка і супровід протягом всього часу праці. – Ми зацікавлені в постійних і задоволених клієнтах і довгу співпрацю. – Можливість оформлення воєвудських запрошень або карт побиту на 3 роки. – Комфортні умови проживання. – Харчування (на окремих вакансіях). – Робочий одяг і взуття. Ми не стоїмо на місці, постійний розвиток і поява нових вакансій для задоволення потреб найвибагливіших клієнтів. За більш детальною інформацією просьба звертатись до працівників нашої фірми: Білий Віталій: Телефон: +48 536 865 019 (Viber) Skype: as­afa1288 VK: https://vk.com­/asafa1288 Facebook: https://www.facebook.com­/asafa111mail.ru

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