Офіційне повідомлення церковної влади щодо подій, які сталися у храмі УГКЦ у Славську

З приводу повідомлень про події навколо храму Успення Пресвятої Богородиці в смт. Славське, Сколівського району, Львівської області, які поширюються засобами масової інформації та соцмережами, прес-служба єпархії повідомляє.

Як тільки стало відомо про конфліктну ситуацію у цьому населеному пункті, Управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ уважно її відслідковувало, стараючись вирішити це питання у тісній співпраці з компетентними посадовими особами Львівської облдержадміністрації, жителями Славська та активістами.

До Славська, зокрема, був відряджений голова Комісії у справах церковного мистецтва та архітектури, який вивчав стан храму та вислухав аргументи сторін – представників місцевої громади та мистецтвознавців. Під час спілкування з головою комісії жителі Славська наголошували на тому, що згаданий храм є їхньою власністю і потребує термінового ремонту, бо перебуває в аварійному стані, чим загрожує життю парафіян, які в ньому моляться. Мистецтвознавці підкреслювали виняткову цінність храмових розписів, які вони вважали одним з небагатьох збережених зразків української сецесії. Місцева громада стверджувала, що оригінальних розписів у храмі, за винятком іконостасу, не збереглося, бо вони були знищені через бомбардування в часи Другої світової війни; тоді, в 1944 році, було зруйновано купол церкви, і храм чотири роки нищився під впливом атмосферних опадів. Згодом, в 1960-80-х рр. (в період Радянського Союзу, коли храм був переданий владою у користування Російській Православній Церкві), його кількаразово перемальовували аматори-іконописці, чим суттєво змінили його первинний вигляд.

Управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії різними способами намагалося переконати громаду відкласти заплановані роботи до моменту висновків компетентної спільної комісії, створеної у Львівській обласній адміністрації і делегувало до неї спеціалістів. На жаль, змушені констатувати, що до позиції Єпархіального управління не прислухалися, оскільки громада прийняла рішення зняти нашарування тиньку по всьому периметру церкви. Комісія, створена для вирішення цієї проблеми, сьогодні з великою прикрістю документально зафіксувала цей факт.

Це поспішне рішення громади Славська, як пояснили її представники, не в останню чергу було спровоковане принизливими висловлюваннями та образами, які в цьому конфліктному контексті лунали на адресу мешканців селища, і деякими відверто помилковими і некомпетентними заявами різних активістів. При цьому парафіяни в присутності представників спільної Комісії сьогодні висловили готовність запросити для реставрації іконостасу авторства Модеста Сосенка кваліфікованих спеціалістів-реставраторів, а майбутній розпис храму виконати, зберігаючи попередній стиль.

З жалем заявляємо, що в цій прикрій та непоправній ситуації повторився черговий приклад необдуманого та неприпустимого ставлення до сакральних пам’яток минулого. Водночас нагадуємо, що завдяки належній співпраці місцевих громад та Комісії у справах церковного мистецтва нашої Єпархії та архітектури в минулому вдалося зберегти та передати майбутнім поколінням чимало сакральних пам’яток. Вкотре наголошуємо вірним на необхідності неухильно дотримуватись «Інструкції про порядок планування будівництва, розпису, облаштування і збереження храмів та інших сакральних споруд богослужбового призначення», яка діє в Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ від 26 березня 2012 р.

Відповідально запевняємо, що Єпархіальне управління уважно вивчить дії місцевого греко-католицького священика та дасть їм оцінку у світлі діючого церковного законодавства. Також вважаємо несправедливим на підставі події в Славську звинувачувати у недобросовісному ставленні до сакральних пам’яток цілу УГКЦ та ображати усіх її священнослужителів.

Прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ,

фото з мережі Фейсбук

Також читайте