Оголошено імена Лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка

У суботу, 24 червня 2017 року, в Інституті славістики Віденського університету відбулося засідання журі Міжнародної премії Івана Франка, в ході якого було визначено цьогорічних лауреатів.

У номінації “За вагомі досягнення у галузі україністики” перемогу здобув професор Віденського університету Міхаель Мозер. Його монографія “Нові причинки до історії української мови” (2016) була визнана найкращою у цій номінації.

Як зазначив рецензент монографії польський професор Роман Мніх, праця професора М. Мозера є дуже важливою для піднесення міжнародного престижу української мови, а самого автора можна назвати своєрідним адвокатом українства у світі: “монографія презентує широкий спектр української мови від початків Київської Русі до лінгвістично-політичних дискусій сьогодення.”

У номінації “За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук” лауреатом визнано академіка Олега Шаблія з його науковою роботою “Суспільна географія”. Як наголосив рецензент проф. О.Топчієв: “Ця монографія відображає методологічні зміни до української суспільної географії, як наукової дисципліни, та її послідовну інтеграцію у світову географічну науку”.

Підсумовуючи засідання, директор Міжнародного Фонду Івана Франка Ігор Курус висловив щиру подяку членам міжнародного журі за їхню плідну роботу, а також за обрання беззаперечних Лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2017 році.

Зазначимо, що цього року до складу міжнародного журі увійшло 12 вчених з університетів України, Австрії, Чехії, Польщі та США.

Переможці Міжнародної премії ім. Івана Франка отримують грошову винагороду (цього року преміальний фонд становить 500 тисяч гривень) та золотий знак лауреата.

Церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка відбудеться 27 серпня 2017 року на батьківщині І. Франка у Дрогобичі на Львівщині.

Нагадаємо, що Міжнародну премію імені Івана Франка започаткував Міжнародний фонд Івана Франка у 2015 році. Щорічна премія є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців світу в галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Ініціатором створення фонду став внук Івана Франка Роланд Франко.

Минулого року лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка (у номінації “За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-гуманітарних наук”) став кир Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви за монографію “Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901–1944) – провісник екуменізму”.

Ольга Нижник

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