Оголошено імена переможців конкурсу «Стежками Каменяра»

Журі Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра», заснованого Міжнародним фондом Івана Франка, Міністерством освіти і науки України та ГО «Львівське товариство» у м. Києві, визначило переможців 2018 року.

У цьогорічному конкурсі взяли участь 1811 школярів з усіх регіонів України. Журі конкурсу оцінювало роботи у чотирьох номінаціях – «Проза», «Поезія», «Драматургія», «Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка» – у двох вікових категорія: 6-11 років та 12-16 років відповідно.

В учнівських роботах журі оцінювало художньо-мистецьку цінність, патріотизм, соціальну значущість робіт.

Координатор проекту, співзасновник Міжнародного фонду Івана Франка Ольга Нижник оголосила переможців конкурсу. Нижче подаємо перелік переможців.

Номінація «Драматургія»: у віковій категорії 6-11 років перемогла робота Морозан Марії «Свято мови» (Одеська обл., м. Кілія, Кілійський НВК (ЗОШ № 3 – ліцей, 7 клас); у віковій категорії 12-16 років перемогу здобула п’єса Гузелик Андріани «Диво-скринька» (Тернопільська обл., м. Теребовля, ЗОШ № 1, 10 клас).

Номінація «Поезія»: у віковій категорії 6-11 років найбільшу кількість голосів журі здобула робота Усенко Маргарити «З Україною в серці» (м. Суми, спеціалізована школа № 25, 5 клас); у віковій категорії 12-16 років перемогла поезія Дорошенко Анастасії «Чорна чайка» (Чернігівська обл., м. Прилуки, гімназія № 5 імені В. Затолокіна, 10 клас).

Номінація «Проза»: у віковій категорії 6-11 років, за рішенням журі, перемогла казка Бадири Анни «Фарбований лис» (Волинська обл., м. Ковель, гімназія ім. Олени Пчілки, 1(5) клас); у віковій категорії 12-16 років перемогла робота Яненко Вікторії «Герої не вмирають!» (Полтавська обл., м. Кременчук, школа-інтернат при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А. Макаренка, 9 клас).

Номінація «Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка»: у віковій категорії 6-11 років перемогла робота «Фарбований лис» за авторства Кондрин Аліни (Івано-Франківська обл., м. Долина, спеціальна школа-інтернат, 5 клас ); у віковій категорії 12-16 років перемогла картина Головатюк Ольги під назвою «Боротьба за життя» (Київська обл., с. Шпитьки, 9 клас).

Окремі нагороди від онука Івана Франка Роланда Франка отримають Касянчук Надія за поезію «Рядками нічної метушні» (м. Тернопіль, Українська гімназія ім. І. Франка, 10 клас), Чухліб Максим за прозу «Син народу, що вгору йде!» (м. Львів, ССЗШ № 18, 11 клас), Зіньківський Дмитро «Непоборимий син землі!» (Луганська обл., с.Зориківка, ЗОШ I-III ступенів, 6 клас, повідомила Ольга Нижник.

У своєму виступі голова правління Міжнародного фонду Івана Франка Роланд Франко подякував усім учасникам за те, що брали участь в конкурсі. «У перший рік конкурсу ми отримали велику кількість робіт з різних куточків України, і це було великим задоволенням переглядати їх. Кожен з учасників показав великий ентузіазм та доклав багато зусиль, щоб проявити свою творчість. Я також хочу висловити слова вдячності членам журі, які зробили велику роботу», – наголосив онук Івана Франка.

Тамара Смовженко, голова правління Львівського товариства у м. Києві, зазначила, що організатори зробили все, щоб забезпечити високий рівень конкуренції і мати безсумнівних переможців. «Львівське товариство із приємністю взяло участь в організації конкурсу, і ми сподіваємося, що це творче змагання стане традиційним й увага школярів до нього буде не меншою, ніж цього року», – висловила сподівання Тамара Смовженко.

Ахтем Сеітаблаєв, режисер фільму «Захар Беркут», виробництва компанії Kinorob, зауважив, що команда фільму «Захар Беркут» вражена кількістю та якістю надісланих на конкурс робіт, а також тим, скільки цікавих малюнків було створено саме на тему повісті «Захар Беркут». «Дякуємо нашим партнерам з Міжнародного фонду Івана Франка за можливість долучитися до такої важливої ініціативи. Наша команда не могла залишитися осторонь і приготувала спеціальний приз за найкращу роботу, присвячену “Захару Беркуту”. Ми запрошуємо переможця Головатюк Ольгу, з с. Шпитьки Києво-Святошинського району, стати частиною команди та провести цілий день на знімальному майданчику фільму, познайомитися із творцями стрічки, головними героями та дізнатися, як створюється сучасне українське кіно”, – зазначив Ахтем Сеітаблаєв.

Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться 1 червня 2018 року у Києві біля пам’ятника Іванові Франкові.

Нагадаємо, Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» було організовано Міжнародним фондом Івана Франка, Міністерством освіти і науки України та ГО «Львівське товариство» у м. Києві. Нинішнього року конкурс проводився вперше і мав на меті посилити творчу мотивацію у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення літературно-мистецьких творів у різних жанрах, у яких працював Іван Франко, та дослідити його літературну спадщину, наукову, культурологічну та громадську діяльність.

Прес-служба Міжнародного фонду Івана Франка

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