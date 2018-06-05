Оголошено конкурс на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола в галузі журналістики

Держкомтелерадіо оголошує про прийом з 1 червня творів на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики. Про це інформує департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА. Конкурс триватиме до 10 серпня 2018 року.

Премія присуджується щорічно до дня народження видатного громадського та політичного діяча В’ячеслава Чорновола (24 грудня), її розмір становить 20 тис. гривень.

На здобуття Премії приймаються нові оригінальні публіцистичні твори у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії. За рішенням Комітету книги до розгляду не приймаються. Можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше 5 осіб.

На розгляд Комітету подаються:

– клопотання про присудження Премії з короткою [характеристикою публікації (твору) та його автора (авторів);

– примірник публікації (твору) на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (примірники друкованих засобів масової інформації, телепередачі та радіопрограми на компакт-дисках у форматі DVD): назва ЗМІ, номер, дата виходу у світ із зазначенням району, міста, області тощо;

– копія паспорта, у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу.

Адреса для подання матеріалів на конкурс: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, тел./факс (044) 279-51-56.

З Положенням про премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики можна ознайомитися на сайті Держкомтелерадіо в рубриці «Виставки, конкурси, премії, фестивалі. Календар знаменних дат», розділ «Премії».

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