Ой колядо-колядонько…

Незауважуваний, недооцінений, але направду вартісний та дуже потрібний. Саме так можна назвати фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала», який вже багато років поспіль проходить у Трускавці. До курортного містечка з`їжджаються колективи з усіх районів Львівщини і дарують автентику, дарують те, чого так бракує в сьогоднішні дні.

Ковтком живої води можна назвати зустріч з автентикою. Старовинні колядки з маловживаними і практично незрозумілими для молоді архаїзмами, театральні постановки вертепного дійства про народження Спасителя, вишиванки та коралі з бабусиної скрині, а над всім цим – ясна восьмираменна українська звізда, символ колообігу і єдності поколінь.

Завершальний другий етап цьогорічного конкурсу-фестивалю «Нова радість стала» проходив у Трускавці недільного пополудня 22 січня. Символічно, що саме в День Соборності України соборно колядувала Львівщина, а оплесками вітали учасників фестивалю глядачі з різних куточків нашої держави. Відкрив гала-концерт фестивалю виступ трускавецького Народного дому, далі естафету підхопив молодіжний церковний хор з села Ямельня Яворівського району, і протягом майже трьох годин линула коляда в тисячному залі Палацу культури імені Шевченка. Радехівщина, Жовківщина, Городоччина, Старосамбірщина, Жидачівщина, Золочівщина, Мостищина та інші райони Львівської області дарували від душі колядки, щедрівки, віншівки, вертепні дійства. Варто зазначити, що повторів не було, а кожен виступ вартував найвищої похвали.

«Рай розвився», «Ой колядо-колядочко», «Тріє царіє с Востока прідоша», «Ой видит Бог, видит Творець» та багато інших, призабутих чи й взагалі забутих колядок підняли з пороху забуття небайдужі учасники фольклорних колективів, які взяли участь у фестивалі. Звісно, що лунали і знані та широко співані коляди, як, для прикладу, «Нова радість стала», яку спільно заколядували всі разом на закінчення цього чудесного вечора зустрічі з автентичною Різдвяною колядою.

За організацію фестивалю на такому високому рівні подяки отримали представники відділу культури Трускавця Тетяна Татомир, Георгіна Янів, Олена Соляник, Людмила Лесишак, Олег Чернявий, Оксана Чіпак. Без диплому не залишився жоден лауреат фестивалю. Щирі та теплі слова на адресу учасників такого гарного дійства лунали з вуст міського голови Андрія Кульчинського, директора Львівського обласного центру народної творчості і культурно-просвітницької роботи Романа Берези, начальника відділу культурно-просвітницької роботи та навчальних закладів департаменту з питань культури, національностей та релігії ЛОДА Андрія Кононова. Оскільки фестиваль проходив у День Соборності України, то гімн України виконувався в поєднанні з символічним живим ланцюгом, який створили всі присутні.

Завершується цикл зимових Різдвяно-Новорічно-Йорданських свят, настають будні. Але заряд бадьорості, отриманий від колядування та зустрічі з автентикою, залишається на довгий час, зміцнює душу, єднає індивіда з народом, представником якого він є. Радісна коляда звучить, лине над Україною і вона, ця колядка, теж є зброєю у боротьбі з поневоленням. Була, є і буде.

І доки йтимуть тріє царіє с Востока, доки колядуватиме та щедруватиме Україна і в вертепах та віншівках сміятиметься з москаля та іншої нечисті, до того часу не вмре наш народ. Не всі ще перетворилися на яничарів та манкуртів та продали душу московським посіпакам…

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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