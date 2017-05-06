Оксану Губерську засудили на сім років

By  | 17.05.2017 | Filed under: Новини

До семи років реального позбавлення волі засуджено начальницю відділення банку, яка заволоділа грошовими коштами в сумі більше 1 млн грн. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Так, Дрогобицькою місцевою прокуратурою підтримано в суді державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно начальниці відділення ПАТ «Укрінбанк» в м. Трускавці, яка у червні 2015 року умисно склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо укладення двох договорів банківських вкладів з громадянином України на загальну суму 50 тис доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становило більше 1 млн грн. При цьому вказаних договорів банківського вкладу вона не укладала, отримані грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу працівниця банку у липні та серпні 2015 року щомісячно повертала потерпілому близько 200 доларів США під виглядом сплати процентів по цих двох неіснуючих депозитах, повернувши таким чином останньому грошові кошти в загальній сумі 800 доларів США. В судовому засіданні постраждалий повідомив, що заподіяні збитки йому були відшкодовані в повному обсязі.

Вироком Трускавецького міського суду обвинувачену визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та засуджено  до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 1 рік та 1 місяць, а також із конфіскацією майна.

Таким чином завершився розгляд першої справи стосовно очільниці Трускавецького відділення «Укрінбанку» Оксани Губерської, яка провела справжню люстрацію у Трускавці. Жінка зуміла завоювати довір`я ряду керівників закладів, підприємців, священнослужителів і простих людей, тож реальна сума завданих збитків є астрономічною. Інші судові справи чекають свого розгляду та завершення.

Трускавецький вісник

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