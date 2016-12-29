Олег Багрій – кращий лікар 2016 року

By  | 03.01.2017 | Filed under: Новини

Трускавецька міська організація ветеранів України визнала лікаря Трускавецької міської лікарні Олега Багрія кращим лікарем за 2016 рік. Про це інформує наше власне джерело.

Олег Багрій – корінний трускавчанин, громадський активіст, лікар-стоматолог (протезист) з багаторічним досвідом роботи. В міській лікарні Олег Володимирович обслуговує соціально незахищені верстви населення, зокрема протезує зуби ветеранам війни та праці, інвалідам, учасникам національно-визвольного руху, воїнам УПА тощо. Вдячні пацієнти за посередництвом ЗМІ неодноразово висловлювали подяку Олегу Багрію за добре виконану роботу.

Вручення подяки лікареві Олегові Багрію від Ради ветеранів Трускавця відбулося 27 грудня.

Трускавецький вісник

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