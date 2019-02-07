Олександр Чебаненко отримав орден князя Ярослава Мудрого

Депутат Львівської обласної ради від Трускавця (фракція «Батьківщина»), голова правління ПрАТ «СГК «Дніпро-Бескид», Заслужений лікар України, лауреат багатьох державних та церковних нагород Олександр Іванович Чебаненко отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Про це інформує наше власне джерело. Вручення високої відзнаки Кабінету Міністрів України відбулося у вівторок, 5 лютого, у Львові. Вручили орден та привітали Олександра Чебаненка з високою державною відзнакою голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

(Фото Ігоря Фецяка).

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