Олександр Чебаненко отримав орден князя Ярослава Мудрого

By  | 07.02.2019 | Filed under: Новини

Депутат Львівської обласної ради від Трускавця (фракція «Батьківщина»), голова правління ПрАТ «СГК «Дніпро-Бескид», Заслужений лікар України, лауреат багатьох державних та церковних нагород Олександр Іванович Чебаненко отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Про це інформує наше власне джерело. Вручення високої відзнаки Кабінету Міністрів України відбулося у вівторок, 5 лютого, у Львові. Вручили орден та привітали Олександра Чебаненка з високою державною відзнакою голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

(Фото Ігоря Фецяка).

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